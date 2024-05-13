صدور هشدار نارنجی دریایی هواشناسی؛ از حاشیه رودخانه ها دوری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در پی تداوم وزش باد شدید تا خیلی شدید و افزایش ارتفاع امواج دریا در سواحل جنوبی کشور از فردا سه شنبه (۲۵ اردیبهشت‌) تا روز پنجشنبه (۲۷ اردیبهشت) هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی صادر کرد.

در پی فعالیت این سامانه، افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه‌ای تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا بیش از ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و خوزستان محتمل خواهد بود.

همچنین این افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و مناطق ساحلی و دور از ساحل تنگه هرمز رخ خواهد داد.

خطر غرق‌شدن شناگران، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و نیمه سنگین و سنگین و اختلال در فعالیت سکوهای نفتی از جمله مواردی است که این افزایش شدت باد می‌تواند به همراه داشته باشد.

توصیه: منع شنا، منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحل همچنین سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توصیه می‌شود.