به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری پیش از ظهر دوشنبه، در همایش تخصصی شهرداران استان تهران با اشاره به اینکه برخی سرفصل‌ها و قوانین حوزه شهرداری نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، اظهار کرد: این تغییرات اگر در موضوعاتی باشد که شهرداران با آنها به مشکل رسیده اند و نسبت به آن تجربه دارند و در کل مانعی برای انجام فعالیت‌ها محسوب می‌شود راهگشا خواهد بود.

فخاری افزود: تدوین سرفصل‌های کارآ، تغییر در برخی محاسبات و اندازه گیری ها و چگونگی ارائه بهتر خدمت به مردم باید نتیجه این جریان‌ها و نشست‌ها باشد.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به اینکه شهر یک دستاورد است و خود به خود تشکیل نمی‌شود، گفت: عملکرد در شهرها نتیجه مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌هاست که از نگاه‌های ارزشی، انقلابی و توأم با خدمت به مردم برای رضایت خدا منبعث شده است.

وی با تاکید بر نگاه شهرداران به ساختار یک شهر عنوان کرد: شهرداران بدانند اگر برای مردم، خالصانه و در مسیر احیای تمدن‌های اسلامی تلاش کنند، شهر خود را نشان می‌دهد و این اقدامات همگی باید محصول تراوشات روحی و ذهنی آنان باشد چرا که شهرداران هادی یک شهر و محلی برای رجوع مردم به حساب می آیند.

فخاری وجود شهر را تنظیم کننده روابط آحاد جامعه دانست و گفت: مردم در فضای یک شهر، دارای فرهنگ و آداب مشترک می‌شوند و اگر شهری خارج از استانداردهای ارزشی نباشد و در تراز مردمی که برایشان ارزش و اعتبار قائل هستیم شکل بگیرد تمام این نمادها ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

استاندار تهران عنوان کرد: اگر شهرداری‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی و تعلل داشته باشند، تأثیر آن بر چهره شهر کاملاً مشهود خواهد بود، چرا که بایدها و نبایدها و چگونگی اثر بخشی فکر و اندیشه شهرداران است که در شهر اثرگذاری می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه به میدان آوردن ظرفیت‌های بنیادین فکری، شکل شهرها را ترسیم می‌کند، گفت: شهرداران باید مسلح به بنیان فکری باشند و اگر اینگونه بود از نظر اسلام، آرامش، آسایش، اشتغال و فرهنگ مردم شهر تأمین می‌شود و مورد هجمه قرار نمی‌گیرد.

فخاری بر ضرورت بهره مندی مردم از تسهیلات توأم با عدالت تاکید و اظهار کرد: شهر الگوی طبیعت جامعه و شهردار به عنوان سکاندار این طبیعت اجتماعی است و نقش مهمی بر عهده دارد.

وی در ادامه با انتقاد از برخی نمادها والمان های شهری بیان کرد: برخی المان‌های شهری هیچ همخوانی با ارزش‌ها، فلسفه وجودی شهرها و عقبه تاریخی آن منطقه ندارد و شهردارها برای تبدیل این نمادها نقش دارند.

استاندار تهران با اشاره به اینکه بازنگری در اصول شهرداری‌ها دارای اهمیت است، گفت: باید اصول فکری، تربیتی، دانشی و رفتاری به برنامه تبدیل شود و با هدف گذاری، مورد تبیین قرار بگیرند تا بتوانیم بر اساس آنها بودجه ریزی داشته باشیم.

فخاری با تاکید بر پایبندی شهرداران به اصول پایدار افزود: اگر بالادستی‌ها چارچوب‌ها را رعایت نکنند انتظار اینکه پایین دستی‌ها موارد را به عنوان چارچوب‌های فکری و اخلاقی قرار دهند امری اشتباه است.

وی با بیان اینکه شهردار نقش هدایت فکری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر را بر عهده دارد عنوان کرد: انتظار این است که شهرداران صفات برتر را ممارست کنند تا علاوه بر محل رجوع جامعه بودن، مردم آنان را کنار خود حس کنند.