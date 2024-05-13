امروز تمامی اهداف دشمن روی دختران ایران متمرکز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز دوشنبه در جشن بزرگ دختران ایران و تجلیل از برگزیدگان اتحادیه انجمنهای اسلامی مدارس آذربایجان شرقی، اظهار کرد: امروز تمامی اهداف دشمن بر روی دختران ما متمرکز شده است و سعی میکنند تا وحدت، انسجام، معنویت و مسئولیت پذیری دختران ایرانی را مثل دختران غربی که به خانواده خود هیچ ارزشی قائل نیستند، از بین ببرند.
وی افزود: اگر امروز انسانهای بزرگی در کشورمان تربیت یافته و از ناموس و امنیت کشورمان محافظت میکنند و امنیت آفرین هستند، از دامن زنهای مؤمن و شجاعی رشد یافتهاند.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه زن در کشورمان، ادامه داد: اگر زن نبود، زندگی، دنیا، مهربانی، محبت و مسئولیت پذیری نیز وجود نداشت.
محمدی با بیان اینکه جامعه غرب مانند تبلیغاتی که انجام میدهند، گل و بلبل نیست، گفت: خانواده در جوامع غربی معنا ندارد. سرمایه داران در این جوامع حکومت میکنند و سعی دارند تا جامعه خود را به فساد بکشانند و انسانهای سست عنصری تربیت کنند تا کسی نتواند مقابلشان بایستد؛ همچنین این سرمایه داران میخواهند تا ایران را شبیه جوامع خود کنند تا از این طریق، انواع آسیبهای اجتماعی را بین ایرانیان رواج دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه دختر داشتن، رحمتی از سوی خداوند است، افزود: دختر مایه برکت و رحمت زندگی و محور انسجام و وحدت خانواده و جامعه است.
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