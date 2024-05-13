به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی در سومین گردهمایی فرماندهان ارشد پدافند غیرعامل مناطق ویژه نفتی که در شرکت ستاره خلیج فارس برگزار شد، در ابتدا به تشریح ابعاد عملیات طوفان الاقصی و تأثیرات راهبردی آن بر منطقه و جهان پرداخت و تصریح کرد: جهان غرب با حمایت از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه در واقع تمام آبروی خود را بر سر این رژیم قمار کرد و ماهیت پوچ حقوق بشر آمریکایی را برای جهانیان برملا کرد.

وی در ادامه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه به شهادت شهید زاهدی و همراهانش انجامید، گفت: پاسخ مشروع، قانونی و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز و تنبیه رژیم صهیونیستی که به تعبیر مقام معظم رهبری در واقع شکست بزرگ بازدارندگی دفاعی این رژیم را رقم زد دستاوردی است که یقین داشته باشید در آینده و سرنوشت این رژیم تأثیر خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات ترکیبی، اظهار کرد: نمونه اینگونه از تهدیدات را در حمله تروریستی به خطوط انتقال گاز مشاهده کردیم که خوشبختانه با اقدام به موقع صنعت نفت و گاز، پیامدهای آن مدیریت شد.

سردار جلالی با تاکید بر لزوم اقدامات جدی برای کاهش تهدیدات درون زا اضافه کرد: در این زمینه سازمان پدافند غیرعامل کشور، دستورالعملی را تهیه کرده که در حال نهایی شدن است و در آن نقش‌ها و وظایف مشخص شده است.

سردار جلالی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات در مساله وابستگی متقابل زیرساختی، مدیریت پیامدها است، متذکر شد: برگشت پذیری زیرساخت پس از حادثه، از جمله ظرفیت‌هایی است که باید روی تقویت چابکی و توانمندی‌های آن در زیرساخت‌ها، اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از موضوعات مهم در حوادث، تعیین سخنگوی واحد برای حوادث است تا با مدیریت درست رسانه، شاهد کمترین میزان به خطر افتادن امنیت روانی جامعه با مدیریت اخبار باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه مهمترین مسؤولیت فرماندهان ارشد پدافند غیرعامل مناطق نفتی، فرماندهی مدیریت بحران حادثه است، توضیح داد: این فرماندهان با توجه به اختیاراتشان باید بتواند ضمن تهیه و ارائه طرح و برنامه مناسب پاسخ اضطراری به حوادث به درستی حادثه و پیامدهای آن را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: مسؤولیت بعدی فرماندهان ارشد پدافند غیرعامل مناطق نفتی، جلوگیری از قطع خدمات رسانی ناشی از حوادث و تهدیدات است؛ یعنی اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد، کارکرد زیرساخت نباید قطع شود و شاهد تداوم کارکرد زیرساخت مورد نظر باشیم.

به گفته سردار جلالی، برگشت پذیری زیرساخت نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه این فرماندهان باشد به این معنای که اگر حادثه به هر دلیلی اتفاق افتاد، باید به سرعت تعمیرات لازم صورت گرفته و زیرساخت به کارکرد خود بازگردد. مدیریت پیامد، کاهش آسیب پذیری و مدیریت وابستگی‌ها نیز یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار فرماندهان ارشد پدافند غیرعامل مناطق نفتی قرار گیرد.