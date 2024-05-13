عضویت دیوان محاسبات ایران در کارگروه حسابرسی سازمان اینتوسای

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کل دیوان محاسبات چین بهعنوان رئیس کارگروه دادههای کلان (Big Data) اینتوسای طی نامهای، با اعلام عضویت رسمی دیوان محاسبات کشورمان در این کارگروه، ابراز امیدواری کرد با عضویت دیوان محاسبات ایران و تکیه بر دانش حرفهای و تجربیات طولانی این دیوان، جایگاه و کیفیت فعالیتهای حرفهای این کارگروه هر چه بیشتر ارتقا یابد.
وی در ادامه از سید احمدرضا دستغیب رییسکل دیوان محاسبات کشورمان و رئیس سازمان اکوسای درخواست نموده است دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، مشارکت فعالی در فعالیتها و پروژههای حسابرسی این کارگروه داشته باشد.
کارگروه حسابرسی دادههای کلان اینتوسای با عضویت بیش از ۴۸ دیوان محاسبات از سرتاسر جهان، از جمله اتریش، بریتانیا، برزیل، روسیه، دانمارک، فنلاند، هند، هلند، نروژ، پاکستان، کره جنوبی و ترکیه، به عنوان یکی از کارگروههای تخصصی ذیل کمیته اشتراک دانش اینتوسای با رسالت شناسایی چالشها و فرصتهای پیش روی دیوانها در حوزه دادههای کلان، تبادل تجربیات حرفه ای دیوانها و ارتقا و تعمیق همکاریهای فنی دوجانبه و چندجانبه در این زمینه فعالیت میکند.
شایان ذکر است؛ دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، به عضویت دائمی در ۱۱ سازمان منطقهای و بینالمللی و همچنین کارگروهها و کمیتههای فرعی تخصصی سازمانهای اینتوسای و آسوسای درآمده است که میتوان به مهمترین آنها اعم از شانگهای، بریکس، گروه ۲۰، کارگروه دیون دولتی اینتوسای، کارگروه حسابرسی اهداف توسعه پایدار اینتوسای و کارگروه حسابرسی مدیریت بحران آسوسای اشاره کرد.
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