آخرین جزییات مربوط به واردات خودروی جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سوالات متعدد جانبازان معظم و معزز مشمول دریافت خودرو وارداتی، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به درخواست وزارت صمت مبنی بر تهیه وب سرویس آن را راه‌اندازی و برای ثبت سفارش آن را در اختیار وزارت صمت قرار داده است و منتظر اقدامات بعدی از سوی سازمان تجارت ایران هستیم.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیگیری‌های مثبتی که سال گذشته برای خودرو جانبازان انجام شد خاطرنشان‌کرد: با توجه به تقاضای ایثارگران و جانبازان آئین‌نامه واردات خودرو جانبازان اصلاح شد و با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران از دولت محدودیت ۵ ساله نقل و انتقال خودرو برداشته شد. همچنین واردات خودرو توسط شخص جانباز نیز مجاز گردید.

اروز با بیان اینکه بنیاد به عنوان متولی امور ایثارگران به نمایندگی از جانبازان مشمول، پیگیر واردات خودروی آنان است، تصریح‌کرد: کار خوب دیگری که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد، پیگیری تمدید مجدد بند مربوط به وارادات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در بودجه امسال بود که حکم تصویب شده در زمان خود دارای اعتبار است. بر این اساس این حکم مطابق با جز (۱۰) بند "ث" تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ تمدید شد تا اعتبار آن همچنان برقرار باشد. بنیاد به تمامی وظایف قانونی خود عمل کرده است و همچنان به طور مستمر پیگیر موضوع واردات خودرو از سوی وزارت صمت است.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر پیگیری اخبار موثق در خصوص خودرو جانبازان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایثار و سامانه پیامکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ایثارگران هر گونه اطلاعات در این زمینه را از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کنند.