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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۷

اروز خبر داد؛

آخرین جزییات مربوط به واردات خودروی جانبازان

آخرین جزییات مربوط به واردات خودروی جانبازان

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران آخرین جزییات مربوط به واردات خودرو جانبازان و پیگیری‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سوالات متعدد جانبازان معظم و معزز مشمول دریافت خودرو وارداتی، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به درخواست وزارت صمت مبنی بر تهیه وب سرویس آن را راه‌اندازی و برای ثبت سفارش آن را در اختیار وزارت صمت قرار داده است و منتظر اقدامات بعدی از سوی سازمان تجارت ایران هستیم.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیگیری‌های مثبتی که سال گذشته برای خودرو جانبازان انجام شد خاطرنشان‌کرد: با توجه به تقاضای ایثارگران و جانبازان آئین‌نامه واردات خودرو جانبازان اصلاح شد و با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران از دولت محدودیت ۵ ساله نقل و انتقال خودرو برداشته شد. همچنین واردات خودرو توسط شخص جانباز نیز مجاز گردید.

اروز با بیان اینکه بنیاد به عنوان متولی امور ایثارگران به نمایندگی از جانبازان مشمول، پیگیر واردات خودروی آنان است، تصریح‌کرد: کار خوب دیگری که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد، پیگیری تمدید مجدد بند مربوط به وارادات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در بودجه امسال بود که حکم تصویب شده در زمان خود دارای اعتبار است. بر این اساس این حکم مطابق با جز (۱۰) بند "ث" تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ تمدید شد تا اعتبار آن همچنان برقرار باشد. بنیاد به تمامی وظایف قانونی خود عمل کرده است و همچنان به طور مستمر پیگیر موضوع واردات خودرو از سوی وزارت صمت است.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر پیگیری اخبار موثق در خصوص خودرو جانبازان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایثار و سامانه پیامکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ایثارگران هر گونه اطلاعات در این زمینه را از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کنند.

کد مطلب 6105285

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    نظرات

    • حسن BE ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 5
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      تکلیف جانبازان ۲۵درصد که قرار بود خودرو داخلی بگیرند چی شد کمترجانبازان رو بازی بدید حقارت تاکی
    • ایراتی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      0 2
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      کلیه تسهیلات به کلیه جانبازان...
    • سیدمصطفی معصومی IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 2
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      چرا نبایدخودرو به جانبازان25%تعلق نگیره ایناچه گناهی کردن
    • خسرو ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
      1 0
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      درود جانباز 60 درصدم شخصا می خوام خودرو مورد نظر خودم رو وارد کنم بنیاد کی معرفی‌نامه صادر می کند؟
    • محمد ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
      0 0
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      سلام سال 1403 به نیم رسیده هنوز خبری از واردات خودرو جانبازان نیست چرا بقد 35 سال یک ماشین می خواهید بدهید امروز و فردا ما را کشت
    • عیسی.سرکوهی IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جانباز.۶۰درصد.وازاده.۱۰.سال.اسارت.چه.خودرویی.می.تونم.انتخاب.بکنم.با.۲۵.هزاریورو.صددرصد.الان.افزایش.قیمت.هم دارد.و.افزود.شد.اخرش.می.ترسم.پراید.هم.نتونیم.بگیریم.با.این.۲۵.هزار.یورو

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