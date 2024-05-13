آغاز بهار روابط تجاری و اقتصادی ایران و هند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آئین تجهیز و بهره برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار با جمهوری هند، گفت: اراده مقامات ارشد دو کشور بر این قرار بود که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دریایی و بندری به نتیجه برسد و این مصداق بسیار مهم برای انجام کار اجرایی واقعی با کشورهای همسایه به خصوص کشور هند است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه تاکید کرد: این اراده با دستورات و پشتیبانی هر دو وزیر و کار شبانه روزی هیأت همراه دو وزیر منجر به تجهیز و بهره برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار با جمهوری هند شد.

صفایی خاطرنشان کرد: این قرارداد سرمایه‌گذاری، آغاز فصل همکاری بسیار ارزنده به منظور تأمین مالی از طرف دولت هند برای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.(جزییات بیشتر)