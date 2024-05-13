به گزارش خبرنگار مهر، امروز (۲۴ اردیبهشت) در مراسمی با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ایران و سارباناندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهههای جمهوری هند، قرارداد تجهیز و بهره برداری از پایانههای کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار توسط شرکت (IPGL) هند با هدف توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی دوجانبه و منطقهای و همچنین تسهیل همکاریهای راهبردی بین ایران و هند امروز امضا شد.
بر اساس این گزارش، از اهداف کلان انعقاد این قرارداد که در نتیجه مذاکرات کارشناسی و تخصصی گروه کاری مشترک حاصل شده است، میتوان به تشریک مساعی دو کشور در عملیاتی کردن اهداف موافقت نامه بینالمللی حمل و نقل در کریدور شمال - جنوب، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان با محوریت بندر چابهار و توسعه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل چند وجهی بین ایران و هند در منطقه آسیای مرکزی در چارچوب اهداف همکاریهای راهبردی هند و آسیای میانه اشاره کرد.
تقویت و تسهیل همکاریهای ترانزیتی هند و افغانستان از طریق ایران، توسعه محور شرق و سواحل مکران، توسعه همکاریهای منطقهای ایران، هند و روسیه برای سرمایهگذاریهای مشترک در تکمیل زیربناهای منطقهای حمل و نقل و ترانزیت، از اهداف دیگر این قرارداد است.
برای تحقق اهداف کلان فوق، از طریق انعقاد قرارداد تجهیز و بهره برداری از بندر شهید بهشتی چابهار اقدامات گوناگونی پیش بینی و تفاهم شد که سازمان بنادر و دریانوردی بخشی از ترمینالهای کالاهای عمومی و کانتینری بندر شهید بهشتی چابهار را به مدت ۱۰ سال در اختیار طرف هندی قرار دهد.
همچنین طرف هندی به منظور تجهیز و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، به میزان ۱۲۰ میلیون دلار در تأمین تجهیزات راهبردی بندر و همچنین بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در زیر ساختهای حمل و نقلی چابهار تأمین اعتبار خواهد کرد.
بر اساس این قرارداد، طرفین متعهد به ایفای تعهدات خود در تسهیل ترانزیت در مسیر کریدور شمال_ جنوب بوده و به توسعه خطوط کشتیرانی بین بنادر دو کشور و جذب بارهای ترانزیتی کانتینری اقدام خواهند کرد.
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