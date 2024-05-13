۸۵ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم از جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب مجلس در نشست عصر اولین جلسه فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، گفت: حدود ۸۵ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم در رده سنی ۳۵ تا ۴۷ سال هستند.

وی همچنین گفت: سال گذشته بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون جوانی جمعیت اختصاص پیدا کرد و اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورد.

زنگنه در ادامه، گفت: اگر بخواهیم در مجلس تحول ایجاد کنیم، این تحول از مسیر نمایندگان می‌گذرد. نیروی انسانی متخصص در مجلس بسیار اهمیت دارد و خوشبختانه بر اساس آمار و اطلاعات درباره نمایندگان جدید می‌توان گفت که مجلس آینده نسبت به مجلس فعلی از نظر دانش و تخصص یک مجلس با نمره بالاتر است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم جوان‌تر شده است و این موضوع امیدها را بیشتر می‌کند.

زنگنه تاکید کرد: نکته مهم دیگر آن است که ما باید مصلحت مردم و کشور را بر مصالح حزبی و رفاقت‌های منطقه‌ای و مصلحت‌اندیشی‌ها برای آینده کاری ترجیح دهیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً مجلس باید از دولت حمایت کند و موانع پیش روی دولت را بردارد و چیز بدی نیست که هر مجلسی وظیفه خودش را کمک به دولت بداند اما این به معنای تمجید همیشگی از دولت نیست و اگر در جایی به دولت نقد داشته باشیم، به معنای عدم حمایت از دولت نیست.

منتخب مجلس دوازدهم گفت: مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را به خوبی انجام داد که از محل شفافیت بودجه شاهد اتفاقات خوبی مانند افزایش رقم یارانه‌ها بودیم.

جوانان مهم‌ترین تاکید رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است

در ادامه الهام آزاد عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عصر امروز در اولین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب مهم‌ترین کلیدواژه ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند، جوانان هستند.

وی ادامه داد: قدرت و اختیاراتی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی دارد، بسیار گسترده است. باید در این مسیر با قدرت و توان بیشتر در مجلس دوازدهم عمل کنیم.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقد نیستم که تعداد زنان در مجلس دوازدهم کم است، چرا که با پشتکار و هم‌افزایی می‌توانیم به خوبی عمل کنیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به صورت فعال و پویا در بعد نظارتی بسیار خوب عمل کرد و فعالانه در بعد نظارتی عمل کرد. طرح جامع حدنگار با پیگیری و نظارت کمیسیون اصل نود به خوبی اجرایی و از ۶ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.

آزاد گفت: مصوبات مجلس باید در راستای سیاست‌های کلی نظام باشد و با آن مغایرت نداشته باشد.

فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی

همچنین روح الله متفکرآزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این نشست اظهار کرد: فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی و خروجی صحن نیازمند رأی جمع نمایندگان است و مجلس یازدهم در حوزه دانش بنیان با رأی جمعی که از ترکیب جوانان و با تجربه‌ها تشکیل شد، قوانین ارزنده‌ای از جمله در حوزه دانش بنیان مصوب کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در حوزه دانش بنیان یک قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شد که ۴ تا ۵ هزار شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفت و پایه ارتقای شرکت‌های دانش بنیان شد.

متفکرآزاد بیان کرد: طرح جهش دانش بنیان نیز در مجلس یازدهم شکل گرفت و به تصویب رسید و دولت کار اجرایی آن را آغاز کرد و این قانون به نحوی بود که در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ دانش بنیان با توجه به این قانون ایجاد شدند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه تبیین شد، تا اعتبارات قابل انتقال در این حوزه انجام شود و معافیت‌های مالیاتی در این حوزه شکل گرفت. همچنین در حوزه علوم انسانی، مجلس یازدهم ایجاد اندیشکده هایی را ریل گذاری کرد و امیدواریم در مجلس دوازدهم این رویه ادامه یابد.

مجلس دو کارکرد سیاسی و تخصصی دارد

همچنین مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: رهبر انقلاب در آغاز به کار مجلس توصیه کردند که بین خودتان و افراد با تجربه خط کش نگذارید بلکه از تجربه آنها استفاده شود و نباید اینگونه احساس شودکه دو طیف هستیم.

وی متذکر شد: همچنین رهبر انقلاب در آخرین دیدار با نمایندگان تاکید کردند که مسابقه برای ارتقای جایگاه نداشته باشید و نباید این تلقی ایجاد شود که ما از الان برای جایگاه‌های دیگر تلاش می‌کنیم. همین یک صندلی نمایندگی آنقدر اثرگذاری دارد که نیاز به رفتن در هیأت رئیسه یا سایر پست‌ها و صندلی‌ها نیست.

شریعتی تاکید کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند اگر نمایندگان با شناخت و پاکدست وظیفه قانون گذاری را انجام دهند، نقطه امید مردم می‌شود.

شریعتی تاکید کرد: مجلس دو کارکرد سیاسی و تخصصی دارد. عمده کار در کمیسیون‌ها تخصصی است و در فراکسیون‌ها هم تخصصی است و نباید انگیزه سیاسی در مسائل تخصصی غلبه کند.

همچنین مجتبی یوسفی در نشست عصر اولین جلسه فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم، گفت: تعبیر مقام معظم رهبری از مجلس یازدهم این بود که مجلس، نظام مسائل کشور را شناخت و برای حل آن ها تلاش کند.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم قوانینی در حوزه کسب و کار و اشتغال به تصویب رساند از جمله آن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: در یک سال و نیم بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از یک میلیون مجوز صادر شده است.