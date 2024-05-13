به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ ملتهای آسیای مرکزی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور شش تیم ملی والیبال بزرگسالان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، سریلانکا، ترکمنستان و تیم ملی جوانان ایران در سالن ۱۰ هزار نفری شهر اسلامآباد آغاز شده است و به مدت هفت روز پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال جوانان ایران که به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها شرکت کرده است، در سومین مسابقه خود به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر مغلوب این تیم شد.
ملیپوشان جوان والیبال ایران در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند تا نخستین ناکامی خود در این رقابتها را تجربه کنند.
سید متین حسینی، عمران کوکجیلی، طاها بهبودنیا، متین سقلی، مرتضی نریمانی، آرمین قلیچ نیازی و سید مرتضی طباطبایی ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال جوانان در مسابقه مقابل قرقیزستان بودند.
میانگین سنی بازیکنان تیم قرقیزستان ۲۶ سال است و میانگین سنی تیم ملی جوانان ایران ۱۸.۵ که حدود هفت و نیم سال کمتر و جوانتر از حریف با تجربه بود.
همچنین بازیکنان تیم قرقیزستان در دفاع با دو دست تا ۳۰۹ سانتیمتر را پوشش میدادند که تیم ایران در این داده آماری ۳۰۵ سانتیمتر بود، اما ملیپوشان جوان والیبال ایران در اسپک با ۳۲۱ سانت، یک سانتیمتر بهتر از حریف خود بودند.
شاگردان غلامرضا مومنیمقدم که در دیدارهای اول و دوم خود موفق به شکست ترکمنستان و افغانستان شدند، فردا استراحت دارند و روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در چهارمین مسابقه خود و از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف سریلانکا میروند.
غلامرضا مؤمنی مقدم به عنوان سرمربی، محمد منصوری (مربی و سرپرست) محمد حسین نجاتی و امین علی اکبری به عنوان مربیان، سائد جدیدالسلام به عنوان آنالیزور، حسین کرد فیروزجایی به عنوان فیزیوتراپ و محمود محمدی یزنی به عنوان ماساژور تیم ملی جوانان ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.
تیم ملی والیبال جوانان ایران که رقابتهای قهرمانی مردان زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۴ (دوم تا نهم مرداد سال جاری در شهر سورابایا اندونزی) را پیش رو دارد، از لیگ ملتهای آسیای مرکزی به عنوان دیدارهای تدارکاتی و دوستانه بهره میبرد.
نظر شما