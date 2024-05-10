به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان از نیمه فروردین ماه سال جاری با حضور کادر فنی ایرانی و با هدایت پیمان اکبری زیر نظر پائز و لئوناردو آغاز شد و موتا پائز سرمربی برزیلی- فرانسوی کشورمان از پنجم اردیبهشت ماه با حضور در تهران هدایت تمرینات را به دست گرفت.

تمرینات با حضور پائز هر روز سخت‌تر و پر فشارتر از گذشته ادامه می‌یابد و رقابت‌ها برای قرارگیری در ترکیب اصلی تیم ملی والیبال کشورمان همچنان ادامه دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران فهرست ۱۷ بازیکن را اعلام کرد که ادامه تمرینات از امروز (جمعه ۲۱ اردیبهشت) با حضور آن‌ها پیگیری خواهد شد.

میلاد عبادی‌پور، جواد کریمی، محمدطاهر وادی، مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، امیرحسین ساداتی، میثم صالحی، امین اسماعیل‌نژاد، محمد بربست، محمد ولی‌زاده، مهدی جلوه، علیرضا فراهانی مصلح آبادی، متین احمدی، آرمان صالحی و محمدرضا حضرت‌پور بازیکنان معرفی شده از سوی موریس موتا پائز برای ادامه تمرینات هستند.

وحید مرادی به عنوان سرپرست گروه و مدیر تیم، امیر خوش‌خبر (سرپرست اردو)، موریس موتا پائز (سرمربی)، پیمان اکبری (دستیار اول)، لئوناردو افونسو، عبدالرضا علیزاده، علی فتاحی و نوید مشجری (مربیان)، مارسلو زنگراند (بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، علی حدادی (فیزیوتراپ) و محمدناصر نقره‌ای به عنوان ماسور اعضای معرفی شده کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ هستند.