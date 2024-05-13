به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن پیرهادی» عضو هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیمات ملی و اصلاح برخی رویه‌ها نیازمند انجام مباحثات علمی و عمیق است، گفت: به‌رغم مانور و اتهام تراشی برخی منتقدان و مخالفان، پس از بررسی‌های دقیقی که صورت گرفت عیان شد، تغییر تعطیلی از «از پنج شنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» منع شرعی و قانونی ندارد و تصمیمی حاکمیتی محسوب می‌شود که صرفاً نیاز به یک عزم و رویکرد اصلاح بر اساس منافع و مصالح کشور دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برای روشن شدن صحت ادعای مخالفان طرح مذکور از دفاتر آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی به صورت شفاهی و تلفنی و از دفترآیت الله عظما علوی گرگانی به صورت کتبی در خصوص تشبه تعطیلی شنبه با یهودیت استفتا کرده‌ایم؛ فحوی مشترک پاسخ کتبی و شفاهی دفاتر این مراجع بزرگوار تقلید بر این نکات تاکید داشت که اصلاح روندها بر اساس سبب انتفاع جامعه اسلامی و مسلمین بلا مانع است.

پیرهادی تصریح کرد: در خصوص جابه‌جایی تعطیلات چون جز مباحث حکومتی و حاکمیتی محسوب می‌شود، تشخیص حاکم شرع متبع است و تنها روز جمعه است که به دلیل سفارش بر برپایی نماز جمعه، مقدس شمرده شده است.

پیرهادی تاکید کرد: دفاتر سه مرجع بزرگوار تاکید داشتند: «صرف تعطیلی شنبه تشبه با یهودیت محسوب نمی‌شود».

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره)

او ادامه داد: همچنین در استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری و استفتای کتبی از دفتر حضرت امام (ره) نیز در پاسخ به این سوال حرمت و اشکالی برای تعطیلی شنبه نفرمودند.

نماینده مردم تهران گفت: متأسفانه برخی صداها به غلط، صدای حاکمیت تلقی می‌شود، تولید دوقطبی اقتصاد و ایدئولوژی اگر خواست برخی مخالفان طرح هم نباشد، اما خروجی کلی موضع گیری آنهاست که نه تنها به مصلحت کشور نیست بلکه منجر به یاس اجتماعی از اصلاح رویکردها می‌شود.

درخواست کتبی ۳۶ تشکل اقتصادی از مجلس برای تعطیلی شنبه

پیرهادی، در ادامه با بیان اینکه با تقویت صدای مخالفان پیشنهاد تعطیلی شنبه و ظن به محاق رفتن ایده تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه، در هفته‌های اخیر ۳۶ تشکل اقتصادی از جمله چندین اتاق بازرگانی، اتحادیه، انجمن و سندیکا وارد میدان شدند و درنامه های جداگانه ای به رئیس مجلس خواستار تعطیلی «شنبه» به جای «پنج شنبه» در طرح افزایش تعطیلات آخر هفته شده‌اند، گفت: وظیفه فعالان اقتصادی، علما، فضلا، مسئولان و نخبگان است که در این‌باره این تصمیم ملی روشنگری کنند و مسئولانه و آینده نگرانه در این‌باره اعلام موضع نمایند.

پیرهادی تاکید کرد: روز جمعه، روزی آئینی و دینی است و در فرهنگ ما، روز دین و خانواده نام گرفته، لذا جمعه باید تعطیل بماند، اما تعطیلی پنج شنبه موضوعیتی ندارد و اگر به شنبه منتقل شود، این ظرفیت را خواهد داشت که ما همچون اغلب کشورها، روزهای پنج‌شنبه کار کنیم و شنبه تعطیل باشیم.

او در ادامه با بیان اینکه در این مصاحبه بنا دارم به دیگر ابهامات پر تکراری که درباره اهمیت تعطیلی شنبه مطرح می‌شود پاسخ دهم، افزود: به دنبال طرح پیشنهادی تعطیلی «شنبه» به جای «پنج شنبه» سوالات متعددی در بین طیفی از نمایندگان و اذهان عمومی شکل گرفت، موضوعاتی چون «ثمرات تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه چیست؟»، «مگر حجم مراودات و تعاملات اقتصادی و بین المللی ایران با جهان در روزگار تحریم چقدر است که به الگوی جهانی تعطیلات آخر هفته دنیا هماهنگ شویم؟» و… از مهمترین سوالات و ابهامات مطرح شده است که در ادامه به آنها پاسخ خواهم داد.

نظرات فقهای محترم شورای نگهبان ملاک عمل قرار گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اساس پیشنهاد من به کمیسیون اجتماعی برای جایگزینی تعطیلی «شنبه» به جای «پنج‌شنبه» در لایحه ارجاعی دولت بر پایه اخذ نظر از برخی علما و مراجع، کار کارشناسانه و نظرات فعالان اقتصادی و دانشگاهیان و مطالبات مردمی بود، ادامه داد: اگرچه در زمان ارائه پیشنهادم به کمیسیون این پیشنهاد به دلیل ثمرات آشکار آن و ادله‌ای که شرح داده بودم در سریع‌ترین زمان ممکن با اکثریت آرا در کمیسیون تصویب شد اما تردید جمعی درباره حرمت تعطیلی پنج شنبه و مقدس بودن تعطیلی شنبه در مناسک یهودیان سبب شد، جمعی از دفاع در برابر این پیشنهاد عقب نشینی کنند و به جای ادله و بحث کارشناسانه، زمین تصمیم گیری در این‌باره را به مخالفان آن واگذار کنند.

پیرهادی ادامه داد: این در حالی است که در خصوص این پیشنهاد همچون هر مصوبه دیگری در بحث تطبیق با شرع و قانون اساسی باید نظرات فقهای محترم شورای نگهبان ملاک عمل قرار گیرد و نباید مجلس نگاه شتاب زده یا پیش دستانه‌ای در این‌باره داشته باشد و به دلیل مخالفت احتمالی شورای نگهبان از مطالبه مردمی صرف نظر کند، بنابراین به همکارانم توصیه می‌کنم بهتر است تصمیم‌گیری درباره ایراد شرع تعطیلی شنبه را به فقهای شورای نگهبان واگذار کنیم.

ثمرات تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه چیست؟

عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی و اصلاح رویه‌ها تابو ساز نباشیم و نظرات کارشناسانه و خیر جمعی را ملاک قرار دهیم، ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور تحمیل تعطیلی ۳ روزه در روند کاری‌شان گلایه‌مندند؛ چراکه تلاقی تعطیلی جمعه در ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه قاطبه کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است حال آنکه با تعطیلی پنج شنبه این تعطیلات تحمیلی به ۴ روز افزایش خواهد یافت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه اتخاذ رویکردی که تعطیلات آخر هفته ایران را با اغلب کشورهای دنیا هماهنگ کند، اقدامی ضروری است، تصریح کرد: آنچه بر این ضرورت می‌افزاید، افزایش هماهنگی و کاستن فاصله زمانی در مراودات منطقه‌ای و تعاملات با کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است.

پیرهادی گفت: در یک نمونه از این خسارات بخش‌های ستادی منطقه آزاد تجاری کشور ما روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل است. روزهای شنبه و یک شنبه هم اغلب کشورهای دنیا تعطیل هستند. این یعنی مجموعه‌های متولی تجارت در کشور ما، تنها در سه روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توانند با هر مجموعه خارجی، مذاکره یا تعامل داشته باشند. این یعنی ما بیش از نیمی از هفته را از دست می‌دهیم و این برای یک کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فاجعه و دردناک است.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه جمعی از مخالفان این طرح شائبات ایدئولوژیک مطرح می‌کنند و ساماندهی برخی موضوعات را در برابر مباحث شرعی قرار می‌دهند، گفت: متأسفانه برخی صداها به غلط، صدای حاکمیت تلقی می‌شود، تولید دوقطبی اقتصاد و ایدئولوژی اگر خواست برخی مخالفان طرح هم نباشد، اما خروجی کلی موضع گیری آنهاست که نه تنها به مصلحت کشور نیست بلکه منجر به یاس اجتماعی از اصلاح رویکردها می‌شود.

ساماندهی اقتصاد به عنوان اولویت اول کشور تصمیمات بزرگ می‌طلبد

پیرهادی با تاکید بر اینکه نباید با شبهه افکنی و نگاه سلیقه‌ای مردم را از حقوق اساسی‌شان محروم کرد، ادامه داد: ایران با تجارت ۱۱۳ میلیارد دلاری بین المللی جز کشورهایی است که تعاملات تجاری مناسبی با دنیا دارد. متأسفانه بعضی‌ها بدون در نظر گرفتن آمار، ایراد می‌گیرند تعاملی با کشورهای دنیا نداریم و تعطیل نبودن شنبه اهمیتی ندارد.

به گفته پیرهادی اولویت اول کشور در شرایط فعلی، اقتصاد است و باید توجه کنیم که حل مسائل بزرگ، تصمیمات بزرگ می‌طلبد.

تحقق مطالبات مردمی جامعه را امیدوار می‌کند؛ دچار خود تحریم نشویم

پیرهادی تاکید کرد: پیگیری مطالبات مردمی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و تأخیر در توجه و تحقق مطالبات به حق مردم زیبنده خانه ملت نیست، اصلاح امور و تحقق به مطالبات به حق مردم، بر اساس کار کارشناسانه و پیروی از الگوی‌های موفق دنیا سبب جامعه را امیدوار و اعتماد مردم به مسئولان را دو چندان خواهد کرد.

عضو هیأت‌رییسه مجلس با اعتقاد به اینکه آزمون و خطا در سیاستگذاری‌ها و چشم‌بستن بر الگوهای تثبیت شده و کارآمد منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر از اینکه منجر به توسعه عدالت و رفع نواقص شود، به ابهام و سردرگمی جامعه می‌انجامد، ادامه داد: تصمیم‌گیری در جایگزین کردن تعطیلی شنبه به‌جای پنجشنبه یک تصمیم اصلاحی و امید بخش برای جامعه است، مضاف بر این با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور باید هر ایده، مدل و روشی که در وضعیت اقتصادی کشور تحول ایجاد می‌کند را بی‌درنگ پیگیری کنیم، متأسفانه ایام فعالیت و روزهای کاری مورد استفاده در کشور ما، برای تعامل با کشورهای منطقه و جهان نامناسب و نامتناسب است و ما را دچار خود تحریمی کرده است.

کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس ۱۵ سال پیش شنبه را تعطیل کردند

پیرهادی افزود :۱۵ سال پیش عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس برای بهره مندی بیشتر از تعاملات بین المللی، در تصمیمی واحد روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنج‌شنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دهند. اقدام مشترکی که موید اهمیت همگامی با تعاملات و مراودات بین المللی و منطقه‌ای است.

او با اشاره به اینکه ایران و جیبوتی تنها کشورهایی هستند که تعطیلات آخر هفته شأن یک روزه است، ادامه داد: شمار تعطیلات اغلب کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است؛ در ایران اما با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی -اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری- و ۵۲ روز تعطیلی جمعه‌ها شمار روزهای تعطیلی تنها به ۷۹ روز می‌رسد، اگر تعطیلات آخر هفته به ۲ روز افزایش یابد، شمار کل تعطیلات در ایران ۱۲۵ روز خواهد شد.