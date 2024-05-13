به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی بار دیگر بخشی از خاک یمن را هدف حملات هوایی قرار داده است.

منابع رسانه‌ای یمنی گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی- انگلیسی فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن را هدف قرار داده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این حمله و خسارات مالی و شهدا و زخمی‌های احتمالی آن مخابره نشده است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.