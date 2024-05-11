توافقات امنیتی با واشنگتن سودی ندارد/ آمریکا رو به افول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت مراسم سالیانه «فریاد در برابر مستکبران» که نخستین بار از سوی شهید سید حسین بدرالدین الحوثی در سال ۲۰۰۲ به اجرا درآمد به سخنرانی پرداخت.

الحوثی بیان کرد: توطئه کشورهای غربی هویت دینی مسلمانان را نشانه گرفته است. هدفِ توطئه غرب جدانمودن مسلمانان از تمامی عناصر نیروی روحانی آنان است.

وی تصریح کرد: توطئه غرب به بهانه «مبارزه با تروریسم» تلاش کرده کشورهای اسلامی را اشغال کند و کنترل ملت‌ها و ثروت‌های آنان را به دست بگیرد. طرحی که رهبر شهید ما (سید حسین بدرالدین الحوثی) آغاز کرد به دیدگاهی قرآنی و ضرورتی واقعی برای مقابله با حمله آمریکا و اسرائیل به مسلمانان تکیه دارد.

وی افزود: حمله آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نسبت به توطئه‌های پیش از آن خطرناکترین حمله به مسلمانان بود. دشمنان بر اساس برنامه‌ای درازمدت و بزرگ برای حمله به امت اسلامی ما و طی چندین مرحله دست به اقدام زده‌اند و این نقش خصمانه را از یکدیگر به ارث می‌برند.

الحوثی افزود: پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد و هراس‌افکنی گسترده و حمله رسانه‌ای سازمان‌یافته علیه امت ما را هدایت کرد. جای تاسف دارد که رسانه‌های عربی و اسلامی در آن زمان با این هجمه آمریکا در راستای هراس‌افکنی میان مردم امت ما همراه شدند. رسانه‌های عربی اسلامی در آن دوره در راستای تثبیت شکست روانی‌ای که زمینه را برای سیطره کامل بر کشورهای ما را آماده کرد، اقدام کردند.

وی ادامه داد: در برابر این هجمه آمریکا کشورهای اسلامی موضعی یکپارچه برای دفاع از کشورهای خود اتخاذ نکردند و تفرقه و ضعف از خود نشان دادند. پس از ۱۱ سپتامبر بیشتر نظام‌های اسلامی در راستای راضی‌نمودن آمریکا حتی به بهای از دست‌دادن استقلال خود و آزادی مردمشان با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند.بیش‌تر نظام‌های اسلامی به سوی بازکردن فضا برای نفوذ آمریکا شتافتند و برای گشایش پایگاه‌های نظامی آماده بودند.

الحوثی افزود: این نظام‌ها برای سر خم‌کردن در برابر آمریکا در حرکت به سمت تغییر موضوعات درسی و آموزشی خود برای کنترل آموزش، فرهنگ و رسانه‌ها آماده بودند. پس از ۱۱ سپتامبر سران (کشورهای اسلامی) به سرعت به سمت اجرای آنچه آمریکا به آنان دیکته می‌کرد رفتند و حتی حاضر شدند با هر طرفی از ملت‌های خود وارد جنگ شوند.

وی ادامه داد: برخی ملت‌ها همان رویکرد بیشتر نظام‌ها و دولت‌ها را از جمله آن‌هایی که تسلیم محض هستند، در پیش گرفتند. هنگام حمله آمریکا به افغانستان برخی از مردم تنها برای کنجکاوی و نه در راستای اتخاذ موضعی عملی در قبال رخ‌دادها صحبت می‌کردند.

الحوثی گفت: در این نزاع با دشمنان ما با روحیه کسی که می‌داند طرفی در این درگیری است و هدف قرار گرفته سخن می‌گوییم. همه ما مسلمانان بدون استثنا، از سوی دشمنان آمریکایی و اسرائیلی خود و هم‌پیمانان آنان هدف قرار گرفته‌ایم. هرکس که به آمریکا و اسرائیل ارتباط داشته باشد دشمن ما به معنای واقعی کلمه هستند و طرح‌ها، راهبردها و توطئه‌های آنان در قبال ما خاستگاهی خصمانه دارد.

وی افزود: یهودیان صهیونیست و کسانی که با آنان مرتبط و هم‌پیمان هستند در دشمنیشان با امت ما بر روش نیرنگ و جعل واقعیت تکیه دارند. امت به اقدام عملی با روحیه مسئولانه برای به‌دست‌آوردن دیدگاهی یکپارچه با موضع، نگاه و آگاهی واحد نیاز داریم و هیچ راه نجاتی به جز آن نداریم. برخی از افراد امت ما دشمنان ما را به عنوان دوستان ما معرفی می‌کنند تا با آن‌ها هم‌پیمان شویم و به وسیله آنان از خود حمایت کنیم.

الحوثی گفت: امت ما از تهدیدات و خطراتی که دشمن ایجاد می‌کند غافل هستند و آغاز آن اشغال فلسطین و مقدسات آن و رخ‌دادهایی که بر ملت مظلوم فلسطین از آغاز گذشته، بوده است. در برابر جنایت‌های کنونی صهیونیست‌ها در غزه، چه چیزی مانع از تظاهرات و اعتراض بسیاری از ملت‌های جهان عرب به عنوان مرحله نخست می‌شود؟

وی افزود: در بسیاری از کشورهای عربی اگر تظاهراتی در یاری ملت فلسطین برگزار شود سرکوب شده و مورد هجوم قرار می‌گیرد و حتی شاید نه تنها با بازداشت بلکه با کشتار همراه شود. حمله این نظام‌ها به ملت‌هایشان که یاریگر فلسطین هستند عمق پیوند این نظام‌ها به آمربکا و عدم توجه آنان به مسائل امتشان را نشان می‌دهد.

الحوثی ادامه داد: گزینه سهل‌انگاری و تسلیم هیچ حمایتی را برای امت ایجاد نمی‌کند و گزینه مزدوری برای آمریکا و اسرائیل نیز هیچ راه نجاتی را برای امت در خود ندارد. سرنوشت وفاداران به آمریکا و اسرائیل در توطئه علیه امت و ملت‌هایشان زیان و پشیمانی است.

وی افزود: وحشی‌گری آمریکا در غزه بدون هیچ‌گونه ارزش‌نهادنی برای زندگی بشری نمی‌تواند مصونیتی را برای هیچکدام از طرف‌ها ایجاد کند. تلاش‌های برخی افراد برای امضای توافقنامه‌های حمایتی با آمریکا نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه راه باج‌گیری همیشگی را باز خواهد کرد.

الحوثی گفت: آمریکا نه تنها از هیچ‌کسی حمایت نخواهد کرد بلکه منابع این کشورها را چپاول خواهد کرد و نسبت به سیطره بر ملت‌های آنان و فاسدنمودن جوانان آنان تا رسیدن آنها به پست‌ترذین نقاط زندگی اقدام می‌کند.

وی افزود: آمریکا در راستای سیطره آسان بر کشورهایی که شرایط چپاول منابع خود و کنترل ملت‌هایشان را فراهم کرده‌اند، حرکت خواهد کرد. متغیرهای بین‌المللی نشانگر افول آمریکا و ظهور قدرت‌های بین‌المللی دیگر است.