اعضای شورای شهر و روستاهای شبانکاره تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی شوراها با حضور نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی، اعضا شوراهای اسلامی و دهیاران بخش شبانکاره، ضمن تبریک و تقدیر از زحمات اعضای شوراهای اسلامی بخش اظهار کرد: یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم سالاری و تاکید بر حضور و مشارکت مردم در امور کشور است.

بخشدار شبانکاره افزود: وجود تعامل و همدلی میان اعضای شوراها به همراه دانش، تخصص و اعتقاد به خرد جمعی در پیشبرد وظایف شوراها تأثیرگذار است.

حسینی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانگر توزیع قدرت در جامعه مردم سالار دینی است.

وی بیان کرد: مجموعه شوراها حلقه وصل بین جامعه و حاکمیت هستند و قطعاً شوراها مشاوران امین برای کارگزاران نظام به شمار می‌آیند، شوراها از طریق مطالبه‌گری هوشمندانه می‌توانند مسائل و مشکلات مردم را احصا و برای رفع و رجوع آن‌ها تلاش کنند.

بخشدار شبانکاره وظایف شوراها را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: پاسخگویی به انتظارات و جلب اعتماد عمومی مردم مهم‌ترین رسالت شوراهای شهر و روستا است، شوراهای شهر و روستا باید با پیگیری مطالبات بحق مردم و بهبود عملکرد خود با ایجاد تحول در ساختار مدیریت شهر و روستای خود، خواسته‌های مردمی را محقق سازند.

در پایان این مراسم با حضور ابراهیم رضایی، نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی از همه اعضای شوراهای اسلامی بخش تقدیر و از شوراهای اسلامی روستاهای دهداران سفلی و عطیبه به عنوان شوراهای برتر بخش تجلیل به عمل آمد.