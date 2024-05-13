جلسه بررسی اجرای طرح های اولویت دار استان مازنداران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح های اولویت‌دار استان مازندران عصر امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، نفت، آموزش و پرورش، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار مازندران و معاونین و مسئولین دستگاه های مربوطه و استانی حضور داشتند، ضمن بررسی مصوبات سفرهای دور اول آیت الله رئیسی به این استان، در خصوص طرح ها و مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به مازندران بررسی و تصمیم گیری شد.

از جمله این طرح ها می‌توان به تکمیل پروژه های نیمه تمام خیرین، تکمیل دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی و بیمارستان آموزشی، زیر ساخت های مجتمع های گلخانه‌ای و دامپروری، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، توسعه و لایروبی بنادر صیادی، تجهیز خانه ایثارگران، تکمیل اردوگاه دانش آموزی، بازسازی و ایمن سازی مدارس، تامین ایاب و ذهاب سرویس های روستایی، تکمیل و تجهیز کانون های فرهنگی، تکمیل آموزشکده های فنی و حرفه ای، دانشکده ها و خوابگاه های متاهلین، بهسازی و تکمیل راه ها، تکمیل تاسیسات فاضلاب شهری و تصفیه خانه ها اشاره کرد.