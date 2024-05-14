به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین قاصدی دادستان ویژه روحانیت و هیئت همراه ضمن آرزوی توفیق برای خدمات برتر و بهتر برای خدمتگذاران نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ما در مقطع تاریخی هستیم که باید از همه نظر ممتاز باشیم و این امانت الهی را درست رعایت کنیم تا آن را به دست صاحب اصلی اش برسانیم.

این مرجع تقلید اظهار کرد: در همین قرن اخیر با اینکه مردم به حسینیه ها و سقاخانه ها نسبت به مساجد احترام بیشتری قائل بودند و مهمترین اموال خود را وقت سیدالشهداء و حسینیه ها می کردند، اما وقتی رضاخان با بگیر و ببند همین حسینیه ها و سقاخانه ها را جلوی چشم مردم تعطیل و تخریب کرد، صدای هیچ کسی به طرفداری از حسینیه ها بر نیامد! باید بدانیم که این خطر همیشه وجود دارد! اگر این امانت الهی را به درستی حفاظت نکنیم و هر روز از گوشه و کنار، اختلاسی و نجومی در بیاید، اگر خدای ناکرده مسئله ای پیش بیاید، معلوم نیست که با دین الهی چه خواهند کرد.

وی افزود: ما مردان بزرگی هستیم، ما نه یعنی حوزویان و دانشگاهیان، ما یعنی ایرانی ها، چرا که هم تاریخ داریم و هم جغرافیا، هر جا در این کشور پهناور قدم بگذارید، اثری باستانی را مشاهده می کنید، ما بزرگیم و کشور نیز دارای سرمایه های عظیم خدادادی است، لذا در شأن مردم ایران نیست که کمیته امدادی و با گرانی اداره شوند.

وی اظهار ابراز کرد: «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ.» همه ما در هر جایگاهی مسئول هستیم، دنیا و مقام خواهی و من و ما هیچ مشکلی را حل نمی کند، انسان نه بیراهه باید برود و نه راه کسی را ببندد، باید در بندگی خالص بود، هم مراقبت داشت و هم مواظبت! ما سرمایه های عظیمی همچون قرآن کریم از یک سو و اهلبیت عصمت و طهارت از سوی دیگر داریم و می توانیم کشور را به بهترین وجه اداره کنیم.