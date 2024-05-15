به گزارش خبرنگار مهر، کریم رهیده صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ۳ هزار و ۲٠٠ شهروند کم شنوا یا ناشنوا در استان داریم که ۵٠٠ نفر ناشنوای مطلق هستند.

وی ابراز داشت: دوران طلایی کاشت حلزون برای افراد ناشنوا ۶ سال است و ۳٠٠ شهروند به علت عدم مداخله درمانی به موقع با اختلال ناشنوایی عمیق زندگی می‌کنند.

رهیده از بازگشت شنوایی ۱۹٠ شهروند هم استانی در ۱۴ سال گذشته خبر داد و گفت: این مهم با کاشت حلزون شنوایی خود را به دست آوردند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت: ۶٠٠ سمعک نیز برای کم شنوایان استان تهیه و توزیع رایگان انجام خواهد شد.