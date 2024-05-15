به گزارش خبرگزاری مهر، کازان تاتارستان شهری که با ۵۶ پیست یخ، بهشت هاکی بازان است امسال میزبان دومین دوره کاپ توسعه هاکی روی یخ کشورهای اسلامی است و با امکانات خوبی که در اختیار تیم های شرکت کننده قرار داده ،توانسته میزبان شایسته ای برای این تورنمنت و محور توسعه هاکی روی یخ کشورهای اسلامی باشد.

هشت تیم از هشت کشورایران، مغولستان، آذربایجان، ترکیه، بحرین، لبنان، قزاقستان و تاتارستان (میزبان) در این مسابقات حضور داشتند و از ۱۱ تا ۱۵ می (۲۲ تا ۲۶ اردیبهشت) در پیست یخ تاتنفت به رقابت پرداختند.

از ایران تیم آیس باکس ایرانمال در این رقابتها حضور داشت و در رویارویی با رقبای آسیایی خود تجربیات خوبی کسب کرد. از اهمیت این تورنمنت همین بس که تیم های شرکت کننده با تمام توان و با بیشترین لژیونر در این مسابقات حضور یافتند.

آذربایجان با ۱۴ بازیکن روس، بحرین با ۶ بازیکن روس و ... در این رقابتها حضور یافتند که نشانگر اهمیت این تورنمنت برای کشورهای شرکت کننده و علاقه آنها به کسب عنوان و افزایش تجربه بازیکنان بومی خود با بازی در کنار بهترین های کشور روسیه است.