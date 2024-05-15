به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان، ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد در سنندج اظهار کرد: یکی از آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی کمیته امداد امام (ره) است که با نگاه دینی و فقهی امام راحل راه‌اندازی شد و طی ۴۵ سال از گذشت فعالیت این نهاد انقلابی شاهد فعالیت‌ها و خدمات ارزنده‌ای در سطح کشور برای مددجویان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ۷۳۳ جهیزیه به نوعروسان مددجوی امداد استان طی امروز اعطا می‌شود و سال گذشته ۱۰۰ هزار جهیزیه تولیدات داخلی تحویل زوجین نیازمند کشور اهدا شد و هیچ مورد پشت نوبت برای اهدای جهیزیه نداشتیم.

وی اظهار کرد: تمام لوازم جهیزیه از یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباسشویی از تولیدات داخلی بوده است چراکه معتقدیم با این امر به واحدهای تولیدی داخلی و اشتغال کشور کمک خواهیم کرد.

صباغیان گفت: یکی از اقدامات کمیته امداد در بخش مسکن محرومان در کشور است و طی یکماه گذشته ۳۳ هزار و ۸۶۳ مسکن به عنوان سرپناه تحویل مددجویان کمیته امداد سراسر کشور شد.

اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش از اقدامات قابل توجه کمیته امداد است

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور بیان کرد: اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش از اقدامات قابل توجه کمیته امداد است که به برکت کمک همه خیرین و نیکوکاران، امدادگران، بانک‌های عامل، دولت مردمی در سال گذشته جشن خودکفایی ۱۰۰ هزار نفر خانواده تحت پوشش را داشتیم که این از مصادیق بارز کرامت انسانی است.

صباغیان با بیان اینکه توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات از تأکیدات مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: طی چند سال اخیر کمیته امداد از یک نهاد صرفاً حمایتی به سمت یک نهاد توانمندساز پیش رفته و تلاش داریم اشتغال و ازدواج فرد که نتیجه آن درآمد پایدار و مستقل شدن مددجویان است، را جایگزین بسته‌های حمایتی کنیم.

وی اضافه کرد: امسال خودکفایی و اشتغال ۱۱۰ هزار خانوار دیگر مددجوی امداد را در دستور کار داریم تا این خانوارها از پوشش کمیته امداد خارج شده و به چرخه تولید و اشتغال کشور باز گردند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور توجه به برنامه‌های آموزشی برای فرزندان کمیته امداد از خدمات این نهاد انقلابی دانست و تصریح کرد: برنامه‌های متنوع حمایتی موجب شده بین دانش‌آموزان رتبه‌های تک رقمی در رشته‌های پزشکی، مهندسی و غیره را شاهد باشیم که خود این موضوع به توانمند شدن خانواده‌ها و خودکفاشدن آن‌ها می‌انجامد.

وی به برنامه کمیته امداد در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری اشاره کرد و یادآور شد: در این حوزه با راه‌اندازی مرکز مشاوره «راه و زندگی» به زوج‌های جوان مشاوره‌های قبل، حین و بعد از ازدواج خواهیم داد و همچنین با اعطای جهیزیه به مددجویان امداد از آنان حمایت خواهیم کرد.