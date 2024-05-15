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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۱۴

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور:

۱۱۰ هزار خانوار مددجوی امداد در کشور خودکفا می‌شوند

۱۱۰ هزار خانوار مددجوی امداد در کشور خودکفا می‌شوند

سنندج_قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۱۱۰ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد در کشور خودکفا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان، ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد در سنندج اظهار کرد: یکی از آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی کمیته امداد امام (ره) است که با نگاه دینی و فقهی امام راحل راه‌اندازی شد و طی ۴۵ سال از گذشت فعالیت این نهاد انقلابی شاهد فعالیت‌ها و خدمات ارزنده‌ای در سطح کشور برای مددجویان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ۷۳۳ جهیزیه به نوعروسان مددجوی امداد استان طی امروز اعطا می‌شود و سال گذشته ۱۰۰ هزار جهیزیه تولیدات داخلی تحویل زوجین نیازمند کشور اهدا شد و هیچ مورد پشت نوبت برای اهدای جهیزیه نداشتیم.

وی اظهار کرد: تمام لوازم جهیزیه از یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباسشویی از تولیدات داخلی بوده است چراکه معتقدیم با این امر به واحدهای تولیدی داخلی و اشتغال کشور کمک خواهیم کرد.

صباغیان گفت: یکی از اقدامات کمیته امداد در بخش مسکن محرومان در کشور است و طی یکماه گذشته ۳۳ هزار و ۸۶۳ مسکن به عنوان سرپناه تحویل مددجویان کمیته امداد سراسر کشور شد.

اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش از اقدامات قابل توجه کمیته امداد است

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور بیان کرد: اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش از اقدامات قابل توجه کمیته امداد است که به برکت کمک همه خیرین و نیکوکاران، امدادگران، بانک‌های عامل، دولت مردمی در سال گذشته جشن خودکفایی ۱۰۰ هزار نفر خانواده تحت پوشش را داشتیم که این از مصادیق بارز کرامت انسانی است.

صباغیان با بیان اینکه توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات از تأکیدات مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: طی چند سال اخیر کمیته امداد از یک نهاد صرفاً حمایتی به سمت یک نهاد توانمندساز پیش رفته و تلاش داریم اشتغال و ازدواج فرد که نتیجه آن درآمد پایدار و مستقل شدن مددجویان است، را جایگزین بسته‌های حمایتی کنیم.

وی اضافه کرد: امسال خودکفایی و اشتغال ۱۱۰ هزار خانوار دیگر مددجوی امداد را در دستور کار داریم تا این خانوارها از پوشش کمیته امداد خارج شده و به چرخه تولید و اشتغال کشور باز گردند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور توجه به برنامه‌های آموزشی برای فرزندان کمیته امداد از خدمات این نهاد انقلابی دانست و تصریح کرد: برنامه‌های متنوع حمایتی موجب شده بین دانش‌آموزان رتبه‌های تک رقمی در رشته‌های پزشکی، مهندسی و غیره را شاهد باشیم که خود این موضوع به توانمند شدن خانواده‌ها و خودکفاشدن آن‌ها می‌انجامد.

وی به برنامه کمیته امداد در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری اشاره کرد و یادآور شد: در این حوزه با راه‌اندازی مرکز مشاوره «راه و زندگی» به زوج‌های جوان مشاوره‌های قبل، حین و بعد از ازدواج خواهیم داد و همچنین با اعطای جهیزیه به مددجویان امداد از آنان حمایت خواهیم کرد.

کد مطلب 6107415

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