به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان به حملات کوبنده خود به مواضع نظامیان صهیونیست ادامه می دهد.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۲ به وقت محلی امروز چهارشنبه ۱۵ ماه می، سیستم های فنی و تجهیزات جاسوسی تازه برقرار شده اشغالگران را در مرکز نظامی الرادار در مزارع اشغالی شبعا با سلاح مناسب هدف قرار داده و منهدم کردند.

این درحالی است که دقایقی قبل نیز سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد حداقل ۶۰ موشک از لبنان به سمت پایگاه هوایی میرون در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده که موجب وارد آمدن خساراتی به آن شده است.

با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.