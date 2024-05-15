به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی ظهر چهار شنبه در ششمین نشست کارگروه آرد و نان کامل استان بوشهر اظهار داشت: نان سبوس‌دار به معنای نان کامل نیست، مطابق سند ملی امنیت غذایی کشور باید تمام استان‌های کشور نان کامل تولید کنند.

دبیر کارگروه آرد و نان کامل استان بوشهر افزود: بر اساس این سند نان کامل نانی است که در کنار سبوس‌گیری پنج درصد سایر ریزمغذی‌های موردنیاز بدن را داشته باشد.

وی گفت: در همین راستا استان بوشهر مجوز ۴ نانوایی جهت تولید نان کامل را داده شده است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: انتظار می‌رود تا مهرماه چرخه تولید نان کامل در استان بوشهر تکمیل شود.