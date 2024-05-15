به گزارش خبرگزاری مهر، عباس یوسف زاده اظهار کرد: در حال حاضر اتصال بانک‌های عامل به طرح‌های نهضت ملی مسکن به سرعت در حال انجام است و در این راستا اعتبارات مناسبی به حساب پیمانکاران واریز شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نحوه اجرای پروژه‌ها به صورت فناوری‌های نوین (قالب تونلی) است با پیگیری‌های صورت گرفته قالب‌ها توسط پیمانکار خریداری شده در محل کارگاه تخلیه، مونتاژ و استفاده در ساخت و ساز هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: خرید مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، شن، ماسه و سیمان در حال انجام است و پرسنل این اداره کل با جدیت در تمامی امور، نظارت کافی دارند.

یوسف زاده در بازدید از نهضت ملی مسکن کوی سردار سلیمانی نیز گفت: تاکنون در چند مرحله، متقاضیانی که مبالغ اعلامی را تکمیل وجه کرده‌اند، انتخاب واحدهای خود را انجام دادند.

وی ادامه داد: در این پروژه برای افرادی که توانایی کمتری برای تکمیل وجه داشتند نیز پیگیری وام برای دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی انجام شده است تا برای خانه دار شدن شهروندان نیز گام‌های مثبتی برداشته باشیم.