قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸۶ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار به ارزش ۳ میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر ضبط سیگار قاچاق، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال معادل ارزش کالا جریمه نقدی محکوم شد.

شاهی در خصوص چگونگی کشف کالای قاچاق و تشکیل پرونده برای این متهم، گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی استان پیرامون کشف سیگار از داخل خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال شد.

وی در پایان سخنانش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف و قاچاق، مراتب را به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گزارش دهند.