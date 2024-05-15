مقاومت عراق بار دیگر بندر ایلات را هدف حملات پهپادی قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که به سمت یک هدف نظامی در بندر «ایلات» واقع در مناطق جنوبی فلسطین اشغالی پهپاد شلیک کرده است.

رسانه جنگ نیروهای مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای تداوم مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی، کمک به ساکنان غزه و در پاسخ به کشتار صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان فلسطینی، مجاهدان ما با پهپاد یک هدف حیاتی و مهم رژیم اشغالگر اسرائیلی را در ایلات هدف قرار دادند.

این گروه پیشتر و در عملیات گذشته به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عملیات خود علیه مواضع این رژیم را تشدید خواهد کرد.

رسانه جنگ مقاومت اسلامی عراق پیشتر نیز از حمله پهپادی به اهدافی در جولان اشغالی سوریه و دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داده است.