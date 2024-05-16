توسعه رشته های ورزشی توسط نخبگان میسر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پهناور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در فرمانداری مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: هدف وزارت ورزش و جوانان توسعه رشته‌های ورزشی و ایجاد تشکل‌های مردم نهاد برای بهبود حال وزارتخانه مربوطه می‌باشد تا این امر مهم توسط نخبگان ورزشی کشور میسر گردد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان اردبیل با ۱۷۰ نفر نیرو و ۲۷۰ مجموعه ورزشی در سطح استان با مشکلات زیرساختی مواجه هست و دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای بهبود فضای ورزشی استان به کار می‌بندد که در همین راستا آمایش سرزمینی در تمامی شهرستان‌ها در حال اجرا است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با تلاش استاندار اردبیل و فرمانداران شهرستان‌ها و تعاملی که بین مجموعه ورزشی در حال انجام است سعی شده تمرکز زدایی در این امر بهبود یابد.

پهناور با اشاره به اینکه پیش از این سرانه ورزشی استان ۲۶ درصد بود، افزود: در حال حاضر با رایزنی های انجام شده و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان این سرانه به ۵۶ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در سال جدید با تسویه بدهی‌های ادارات ورزشی شهرستان و واریز مبالغی به هیات‌های ورزشی بودجه‌های جاری در سطح استان سه برابر رشد داشته است و تمامی بدهی‌های ادارات ورزشی شهرستان‌ها تا سال گذشته صفر شده است.

پنهاور با بیان اینکه سه اولویت کاری برای اداره کل امسال مدنظر است، تصریح کرد: استعدادیابی ورزشکاران، برگزاری مسابقات مدون و جام صفوی در هشت رشته قطعی و … از جمله این اولویت هاست.

وی ادامه داد: این برنامه ها هیچ بار مالی برای اداره کل ورزش و جوانان نخواهد داشت و با همت خیرین و اسپانسرها تلاش می‌شود عقب ماندگی‌های ورزشی با کمک مقامات استانی رفع شود.

پنهاور تصریح کرد: امسال بودجه عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب و یک هزار میلیارد تومان نیز با دو برابر افزایش نسبت به سال گذشته از اعتبارات عمرانی استان قطعی شده است.

وی همچنین بیان کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی و بکار گیری ظرفیت بخش خصوصی و مردمی به ورزش اردبیل اختصاص یافته است.

مدیر کل ورزش و جوانان اردبیل از اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی پناهگاه سبلان خبر داد و تصریح کرد: شیفت های خالی باشگاه های ورزشی اردبیل به صورت رایگان احیا خواهد شد.