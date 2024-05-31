حماس: نگرش ما به سخنان بایدن مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش حماس در بیانیه‌ای رسمیاعلاک مرد: ما به آنچه در سخنرانی امروز جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در فراخوانش برای آتش‌بس دائمی، یعنی خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، بازسازی و تبادل اسرا مطرح شده است نگرش مثبتی داریم.

جنبش حماس اعلام کرد که موضع آمریکا و تجمیع نظر منطقه‌ای و بین‌المللی مبنی بر ضرورت پایان دادن به جنگ غزه، نتیجه پایداری افسانه‌ای مردم مجاهد و مقاومت دلیرانه آنان است.

حماس در همین راستا آمادگی خود را برای برخورد مثبت و سازنده با هر پیشنهادی مبنی بر آتش بس دائمی، خروج کامل نیروهای صهیونیستی از نوار غزه، بازسازی غزه و بازگشت آوارگان به محل زندگی خود اعلام کرد.

حماس همچنین اعلام کرد اگر رژیم اشغالگر اسرائیل تعهد صریح خود را به این آتش بس اعلام کند، مبادله اسرا نیز قابل اجرا است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه از طرح جدید پیشنهادی اسرائیل متشکل از سه مرحله برای توقف جنگ در نوار غزه خبر داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این پیشنهاد شامل آتش بس جامع، خروج ارتش اسرائیل از غزه، آزادی گروگان‌ها و بازسازی است.

دفتر نخست وزیری اسرائیل اما در اظهارات خود درباره گفت: «بنیامین نتانیاهو مصمم است که جنگ را تا زمانی که به تمام اهداف آن دست نیافته است، پایان ندهد».