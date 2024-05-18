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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۱

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خبر داد؛

رفع مشکل اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی در گلستان

رفع مشکل اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی در گلستان

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از رفع مشکل اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا نظری صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به همزمانی آزمون استخدامی و همچنین صدور کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی، در دو روز گذشته بار سنگینی بر سامانه آموزش و پرورش وارد و سبب اختلال در ارائه خدمات شد.

وی گفت: از شب گذشته این مشکل برطرف شده و دانش آموزان می‌توانند از سامانه استفاده کنند.

نظری افزود: دانش آموزان در صورت عدم موفقیت در اخذ کارت ورود به جلسه می‌توانند با معرفی نامه مدرسه و یا کارت شناسایی عکس دار به حوزه امتحانی وارد شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان خاطر نشان کرد: خانواده‌ها در صورت بروز مشکل می‌توانند به صورت شبانه روزی با شماره ۰۱۷۳۲۶۲۰۳۴۵ تماس حاصل نمایند.

وی افزود: افرادی که ترمیم نمره دارند می‌توانند به سایت سنجش مراجعه کرده و کارت ورود به جلسه را اخذ کنند.

نظری تاکید کرد: میز پاسخگویی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند مراجعه کنند.

کد مطلب 6109602

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