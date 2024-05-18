رفع مشکل اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا نظری صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به همزمانی آزمون استخدامی و همچنین صدور کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی، در دو روز گذشته بار سنگینی بر سامانه آموزش و پرورش وارد و سبب اختلال در ارائه خدمات شد.

وی گفت: از شب گذشته این مشکل برطرف شده و دانش آموزان می‌توانند از سامانه استفاده کنند.

نظری افزود: دانش آموزان در صورت عدم موفقیت در اخذ کارت ورود به جلسه می‌توانند با معرفی نامه مدرسه و یا کارت شناسایی عکس دار به حوزه امتحانی وارد شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان خاطر نشان کرد: خانواده‌ها در صورت بروز مشکل می‌توانند به صورت شبانه روزی با شماره ۰۱۷۳۲۶۲۰۳۴۵ تماس حاصل نمایند.

وی افزود: افرادی که ترمیم نمره دارند می‌توانند به سایت سنجش مراجعه کرده و کارت ورود به جلسه را اخذ کنند.

نظری تاکید کرد: میز پاسخگویی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند مراجعه کنند.