معجزه پارس جنوبی با توان نیروی کار ایرانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی‌نیک ظهر امروز در افتتاحیه جام رسانه امید در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی تهران گفت: پارس جنوبی میدانی مشترک با قطر در خلیج فارس است که توسعه آن از حدود سال ۱۳۷۷ در کشور ما آغاز شد.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اظهار کرد: در ابتدای توسعه این میدان گازی شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی مانند توتال و هیوندای حضوری پررنگ داشتند و در نتیجه شرکت‌های ایرانی کنار گذاشته شدند.

وی افزود: این شرکت‌های خارجی در ابتدا در پارس جنوبی فعالیت گسترده‌ای داشتند و رسانه‌های کره‌ای پس از افتتاح یک فاز از پارس جنوبی توسط شرکت کره‌ای تیتر زدند: معجزه پارس جنوبی.

حسینی‌نیک بیان کرد: اما شرکت‌های خارجی چندی بعد با وجود داشتن قرارداد، در راستای منافع کشورهای غربی به بهانه تحریم‌ها ایران را ترک کردند.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تاکید کرد: قرارگاه سازندگی برای پاسداری از منافع ایران ضمن رصد اوضاع، همکار و همگام با وزارت نفت، به محض خروج شرکت‌های خارجی با به‌کارگیری توان شرکت‌های داخلی شروع به پیش‌برد فازهای پارس جنوبی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معجزه پارس جنوبی با توان و دانش دانشمندان و نیروی کار ایرانی ادامه دارد.