نیمی از اراضی کشاورزی استان کرمان سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای تحقق شعار سال، حدنگاری اراضی کشاورزی که نقش ویژهای در رشد تولیدات کشاورزی و ارتقا امنیت غذایی ایفا میکند در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی، افزود: در پرتو تلاش شبانهروزی کارکنان ثبت استان، از مجموع ۵۰۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی واقع در محدوده مستثنیات قانونی، برای ۲۵۵ هزار هکتار سند مالکیت تکبرگ صادر شده است که بیانگر تحقق ۵۱ درصدی حدنگاری زراعی استان کرمان است.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: در این قانون، یکسال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، هرگونه نقل و انتقال اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت بیش از دو سال، بایستی به ثبت برسد.
وی ادامه داد: اشخاص دو سال فرصت خواهند داشت مستندات یا ادعاهای خود را نسبت به اموال غیر منقول در سامانه مزبور بارگذاری نمایند و در غیر این صورت اسناد عادی تنظیمی در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی، غیر قابل استناد است.
هاشمی، گفت: این قانون، موانع حدنگاری را مرتفع کرده است و علاوه بر الزام مالکین اراضی و املاک به اخذ سند مالکیت، با خارج کردن صدور اسناد مالکیت اولیه از شمول حدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، امکان صدور اسناد مالکیت مفروزی برای کلیه اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را فراهم و رعایت حدنصاب را محدود به افراز و تفکیک اسناد کشاورزی نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچهای منوط به تعویض به اسناد تکبرگ است و با توجه به اینکه در استان کرمان قریب به ۱۸۰ هزار جلد سند دفترچهای باقی مانده است، ضرورت دارد دارندگان این اسناد در اسرع وقت جهت تعویض اسناد اقدام کنند تا بتوانند از خدمات بانکها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی بهرهمند شوند.
وی، افزود: با اختصاص اعتبارات، تا کنون برای منازل مسکونی ۲۹۰ روستا و ۴۰ شهر استان کرمان تهیه نقشه صورت گرفته و در بانک اطلاعاتی ادارات ثبت اسناد و املاک موجود است که تبدیل اسناد دفترچهای را سرعت بخشیده و در مواردی که نقشه در بانک موجود باشد، این فرآیند ظرف یک روز کاری صورت میگیرد.
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