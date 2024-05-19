اتخاذ تمهیدات ترافیکی برای برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از اتخاذ تمهیدات ترافیکی برگزاری مسابقه دوچرخه سواری این استان در آزادراه همت و جاده چالوس در محدوده البرز خبر داد.

رییس پلیس راه استان البرز مطرح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده آزادراه همت در میسر رفت و برگشت و جاده چالوس در خط عبوری راکبان دوچرخه محور مسدود می شود.

وی با اشاره به اینکه انسداد مسیرهای مربوطه تا پایان برگزاری مسابقه ادامه خواهد داشت، بیان کرد: تیم های اسکورت پلیس نیز در مسیر برگزاری مسابقه ورزشکاران را همراهی می کنند.

مسابقات دوچرخه سواری استان البرز با شرکت ۹ تیم و بیش از ۵۰ شرکت کننده از آزادراه همت آغاز شده و تا منطقه کندر در جاده چالوس ادامه خواهد داشت.