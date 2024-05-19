۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۰

رییس پلیس راه البرز خبر داد؛

اتخاذ تمهیدات ترافیکی برای برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در البرز

کرج- رییس پلیس راه استان البرز از اتخاذ تمهیدات ترافیکی برای برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در آزادراه همت و جاده چالوس در محدوده این استان خبر داد.

رییس پلیس راه استان البرز مطرح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده آزادراه همت در میسر رفت و برگشت و جاده چالوس در خط عبوری راکبان دوچرخه محور مسدود می شود.

وی با اشاره به اینکه انسداد مسیرهای مربوطه تا پایان برگزاری مسابقه ادامه خواهد داشت، بیان کرد: تیم های اسکورت پلیس نیز در مسیر برگزاری مسابقه ورزشکاران را همراهی می کنند.

مسابقات دوچرخه سواری استان البرز با شرکت ۹ تیم و بیش از ۵۰ شرکت کننده از آزادراه همت آغاز شده و تا منطقه کندر در جاده چالوس ادامه خواهد داشت.

