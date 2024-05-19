به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، مرتضی کاشی تراش اصفهانی یکی از آخرین بازمانده های هنر سنتی کاشی کاری ایران و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت، بامداد امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سن ۹۴ سالگی چشم از جهان فروبست.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با تسلیت به جامعه هنری و خانواده این هنرمند پیشکسوت گفت: روز گذشته برای عیادت و پیگیری روند درمان استاد کاشی تراش در بیمارستان شهدای گمنام تهران حضور و با فرزندشان و کادر درمان صحبت کردم، ولی ناباورانه صبح امروز با خبر تلخ درگذشت این هنرمند گرانمایه که میراثبان هنرهای سنتی و اسلامی کشور بود، مواجه شدم. از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر مسالت دارم.

مرتضی کاشی تراش اصفهانی سال ۱۳۰۹ به دنیا آمد. او دارای نشان درجه ۱ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و از ابتدای تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت به عضویت آن در آمد.

مسجد «سید» نخستین بنای شاخصی است که مرتضی کاشی تراش در دوره شاگردی به کسب مهارت در آن پرداخت. در همین دوره با استادانش کارهای مسجد امام در بازار تهران را نیز انجام می دادند. پس از مدتی خود در این حرفه به استادی رسید و کارهای بسیاری انجام داد که در آن میان می توان به مشارکت در مرمت کاشی معرق مسجد سید اصفهان، انجام کاشی کاری معرق ساختمان اداره ناحیه شرکت ملی نفت در قم، کاشی کاری مسجد ماسال، کاشی کاری بازار صفویه، کاشی کاری سردر وزارت امور خارجه، کاشی کاری مسجد کارخانه ارج، کاشی کاری مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر، کاشی کاری سردر کتابخانه آقای امینیان در کربلا، کاشی کاری بقعه امام زاده سید نصرالدین (ع)، امام زاده زید (ع)، کاشی کاری سر در مسجد همت واقع در جنب بقعه امام زاده صالح، کاشی کاری مسجدهای امیرالمومنین، کاظمین و حضرت معصومه و … اشاره کرد.

کاشی تراش به همراه پدرش هفت سال مشغول مرمت کاخ گلستان بود. هم چنین سالی سه ماه به اردبیل می رفت و به مرمت می پرداخت. مهم ترین فعالیت او در عرصه مرمت و تزئینات کاربردی معماری، مرمت کاشی های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است که در سن ۲۰ سالگی و به مدت ۱۵ سال با اساتید بزرگ هنر کاشی کاری دهه بیست به همکاری پرداخت. کاشی کاری بازار صفویه در خیابان ولیعصر (عج) از جمله دیگر بناهای شاخصی است که او در سن ۵۰ سالگی به انجام رسانده است.

وی از طرف سازمان میراث فرهنگی به همراه رییس سازمان و چند هنرمند دیگر به کانادا سفر کردند تا این هنر ایرانی را به نمایش بگذارند. در این فستیوال هنرمندان بسیاری از کشور های گوناگون حضور داشتند و به هنرنمایی می پرداختند و در نهایت تیمی که از ایران حضور پیداکرده بود به عنوان برگزیده انتخاب شد.