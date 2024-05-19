نحوه ثبت نام دانش آموزان میان پایه ها تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در مدارس ثبت نام خواهند کرد گفت: این افراد برای ثبت‌نام سه پایه تحصیلی ورودی یعنی اول ابتدایی، پایه‌های هفتم و دهم، به مدرسه مراجعه کنند اما مابقی دانش‌آموزان که میان پایه هستند، بعد از ثبت نمره قبولی در پایه بالاتر به صورت الکترونیک و خودکار ثبت‌نام می‌شوند؛ پس والدین خیالشان راحت باشد که اگر دانش‌آموز آنها میان پایه است، ثبت نام آنها بدون مراجعه به مدرسه و بعد از درج نمره قبولی، در همان مدرسه محل تحصیل اتفاق خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت نام‌ها به صورت الکترونیکی هم امکان پذیر است گفت: اما این موضوع نافی مراجعه مردم به مدارس برای رفع مشکلات نیست، لذا دستورالعملی آماده و به مدارس ارسال شده که بر اساس آن ثبت‌نامها هم به صورت الکترونیکی و هم حضوری است بنابراین اگر مردم احساس می‌کنند دغدغه آنها با ثبت‌نام الکترونیکی رفع می‌شود و یا این گونه راحت‌تر هستند، از همین روش الکترونیکی استفاده کنند اما بدانند ثبت نام به صورت حضوری هم ممکن است.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر والدین در ثبت‌نام به مشکل برخوردند، جهت مدیریت و تسهیل‌گری این امر می توانند به ستادهای ثبت‌نام دانش‌آموزان در آموزش و پرورش مناطق مراجعه داشته باشند. ثبت‌نام در حوزه مدارس ابتدایی به معاونت ابتدایی و در حوزه متوسطه هم به معاوت متوسطه مربوط می‌شود که همکاران در این معاونتها کارها و مشکلات را رفع خواهند کرد.