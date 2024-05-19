شولتز: حمله گسترده به رفح عاقبت خوبی ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان که کشورش تاکنون کمک های نظامی زیادی برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است، مدعی شد که این کشور و متحدانش مخالف عملیات زمینی «گسترده» رژیم صهیونیستی در شهر مرزی رفح هستند!

شولتز مدعی شد: ما در آلمان، اروپا و همچنین دولت آمریکا به طور متفق‌القول بر این باوریم که «در حال حاضر فکر کردن به حمله به رفح که میلیون‌ها پناهجو به آن پناه برده و در خطر هستند، غیرمسئولانه است». این(حمله) نمی‌تواند سرانجام خوبی داشته باشد.

صدر اعظم آلمان همچنین مدعی شد که کمک‌های بشردوستانه کافی باید به نوار غزه تحویل داده شود. اظهارات وی با استقبال ده‌ها معترض به جنگ غزه همراه شد.

وی افزود: کمترین کمک ورودی، روزانه ۵۰۰ کامیون است. هر کسی جنگ به راه می اندازد، مسئول بشریت و غیرنظامیانی است که قربانی آن جنگ هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی ششم مه اعلام کرد که تمهیدات برای تخلیه جمعیت از مناطق شرق رفح را آغاز کرده است. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی یک روز بعد، آغاز عملیات نظامی در تعدادی از نواحی بخش شرقی این شهر را اعلام کرد و کنترل شهر مرزی بین غزه و مصر را به دست گرفت. جامعه بین‌الملل پیشتر از اسرائیل خواسته بودند تا عملیات گسترده در رفح را لغو کند. سران جامعه بین المللی علیرغم اتخاذ مواضع شفاهی در این زمینه، کوچکترین اقدام عملی برای ممانعت از تداوم توحش صهیونیستها علیه زنان و کودکان فلسطینی چه در رفح و چه در دیگر نقاط غزه، انجام نداده اند.