۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۱

نقشه رژیم صهیونیستی برای صحرای سینای مصر

تحلیلگر مطرح مصری آمریکایی نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی در قبال صحرای سینای مصر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «سام یوسف» تحلیلگر، پژوهشگر و نویسنده برجسته مصری آمریکایی با انتشار یک پست در شبکه ایکس نوشت: ما شاهد مطرح شدن سخنان تحریک آمیز جدیدی از سوی مسئولان صهیونیست هستیم. آنها مدعی هستند اسرای اسرائیلی در داخل خاک مصر حضور دارند!

وی در ادامه افزود: همانطور که قبلاً هم گفتم اسرائیل خود را به مرزهای غزه محدود نمی کند و صحرای سینای مصر هدف بعدی آنها است.

سام یوسف به همراه این پست خود یک فایل ویدئویی را منتشر کرد که در آن «عاد نعوم» رئیس تیم حقوقی رژیم صهیونیستی مدعی شده ده ها تونل زیرزمینی در شهر رفح وجود دارد که به خاک مصر می رسد و ممکن است نیروهای حماس از این تونل ها برای انتقال اسرای صهیونیست استفاده کرده باشند.

    • NP IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      در زمان صلاح الدین ایوبی آبراهام سه خواسته بر علیه آسیب رساندن به مسلمانان مطرح کرد مزار پیامبر ما محمد ( ص ) ، قرآن کلام خدا ، و سوم خانه خدا ،هنوز هم راه مسیر این ابلیس شیطان صفت در فکر ذهن یهودیان افراطی و حامیان مکار حیله گرش همچون آبراهام در طول تاریخ ادامه دارد .
    • NP IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      به همین دلیله که نباید پای یهودیان افراطیون به این مکان های مقدس مسلمین باز نشه حتی در عربستان که مسلمین مخالف هستند .چون نیت صلح سازش مذاکره نیست نیت نیت کثیف بزرگان ادیان آنهاست که در طول تاریخ درافکار آنها بر علیه مسلمین در مکر حیله به ارث گذاشته اند
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      گالانت در همان روز اول گفت جهنمی میسازیم که تا نیم قرن فراموش نکنند و با یک سرچ کوچک عدد۵۰ در عبری تصویر کوه سینا مشهودست
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      تهدید سیسی نتانیاهو را غافلگیر کرد و گفت که متعهد به اجرای حکم دیوان لاهه و تایید صحت آن توسط مصرو الازهر قاهره است

