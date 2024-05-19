نقشه رژیم صهیونیستی برای صحرای سینای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «سام یوسف» تحلیلگر، پژوهشگر و نویسنده برجسته مصری آمریکایی با انتشار یک پست در شبکه ایکس نوشت: ما شاهد مطرح شدن سخنان تحریک آمیز جدیدی از سوی مسئولان صهیونیست هستیم. آنها مدعی هستند اسرای اسرائیلی در داخل خاک مصر حضور دارند!

وی در ادامه افزود: همانطور که قبلاً هم گفتم اسرائیل خود را به مرزهای غزه محدود نمی کند و صحرای سینای مصر هدف بعدی آنها است.

سام یوسف به همراه این پست خود یک فایل ویدئویی را منتشر کرد که در آن «عاد نعوم» رئیس تیم حقوقی رژیم صهیونیستی مدعی شده ده ها تونل زیرزمینی در شهر رفح وجود دارد که به خاک مصر می رسد و ممکن است نیروهای حماس از این تونل ها برای انتقال اسرای صهیونیست استفاده کرده باشند.