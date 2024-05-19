محموله قاچاق پرندگان زینتی در بیرجند متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاتمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هوشیاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی در کشف تعداد ۴۹ قطعه پرنده زینتی از دو دستگاه اتوبوس مسافربری در بیرجند دو اتوبوس حامل قاچاق تعداد ۵۰ قطعه پرنده زینتی در شهر بیرجند متوقف شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: این دو دستگاه اتوبوس مسافربری که از مبدا چابهار به مقصد مشهد در حرکت بودند در پایگاه ایست و بازرسی علی آباد بیرجند توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی (پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز) متوقف و بازدید شدند.

وی اظهار کرد: مأموران تعداد ۴۹ قطعه پرنده زینتی (انواع طوطی) را از دو اتوبوس کشف و ضبط کردند.

حاتمی ضمن قدردانی از مأموران پر تلاش نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی افزود: پرندگان مکشوفه در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت و در این رابطه دو نفر متخلف دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی بیرجند شدند.