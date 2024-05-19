تبلیغات اسلامی باید در راس فعالیت های فرهنگی و دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه یکی از آفت‌های دستگاهی چون تبلیغات اسلامی، موضوع روزمرگی بوده و باید از آن دوری کند، افزود: کنار گذاشتن روزمرگی بدین معنی است که باید اقدامی نو و متفاوت در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه سازمان تبلیغات اسلامی وظایف مهمی چون تبلیغ، سیاست‌گذاری، نظارت، سازمان‌دهی و … را عهده‌دار بوده و چنین وظایفی ایجاب می‌کند که این دستگاه به هیچ وجه در درون دستگاه دیگری هضم شود، گفت: انتظار از دستگاه تبلیغات اسلامی این است که با توجه به اهم وظایف خود به ویژه در حوزه فرهنگی، به اشکال متفاوت و تأثیرگذار در این عرصه ورود پیدا کند.

این مسؤول از سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم در حوزه فرهنگی یاد کرد و ادامه داد: با توجه به وظایف مهمی که این دستگاه بر عهده دارد، انتظار می‌رود، آنچه که باید در این حوزه و در رأس امور قرار گیرد، حرکت‌های تبلیغی این دستگاه است که باید در رأس سایر دستگاه‌هایی که در عرصه تبلیغی و فرهنگی فعال هستند، باشد.

افشارچی با اشاره به فعالیت‌ها و نقش مهم خبرگزاری مهر در زمینه اطلاع رسانی، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید کارهای فرهنگی دستگاه‌های دیگر را در اختیار بگیرد و این سازمان باید از تمام پتانسیل‌های رسانه‌ای خود در این زمینه استفاده کند.

استاندار زنجان با ابراز نارضایتی از عمیق نبودن اقدامات صورت گرفته در زمینه تبلیغات دینی، خاطرنشان کرد: بی‌شک با نگاهی به آنچه که تا به امروز در این حوزه انجام گرفته، درمی‌یابیم که برنامه‌های برگزار شده در این حوزه بیش از آنکه بتواند در راستای اقناع کردن مخاطبان باشد، به عنوان مراسم برای جامعه هدف خاص برگزار شده است.

افشارچی با تاکید بر اینکه برای برون‌رفت از این دغدغه باید نسبت به استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن اقدام کرد، افزود: انتظار ما از مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان زنجان این است که بتواند برنامه‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها را با خروج از روزمرگی در دست گرفته و همواره در اشاعه فرهنگ اسلامی پای کار باشد.

این مسؤول در ادامه با اشاره به اقدامات ارزنده‌ای که در دوره تصدی مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان زنجان محقق شده است، خاطرنشان کرد: انتظار ما از مدیرکل جدید این دستگاه در استان این است که بتواند از همه ظرفیت‌ها به ویژه نخبگان استفاده بهینه بکند.

در این مراسم از خدمات پنج ساله حجت‌الاسلام سعید احمدی قدردانی و حجت‌الاسلام علی یوسفی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان زنجان معرفی شد.