میزان طلاق کاهش یافته است/ باید آمار ازدواج افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، «زهره سادات لاجوردی» امروز (یکشنبه) در نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: سی اردیبهشت روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری است و به همین مناسبت این روز را روز ملی جمعیت نام‌گذاری کردند.

وی ادامه داد: در سیاست‌هایی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، به مواردی مانند افزایش و جوانی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع و کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و تحکیم بنیان خانواده اشاره شده است و مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با تصویب قانون جوانی جمعیت به این اهداف جامعه عمل بپوشاند.

لاجوردی اظهار کرد: با تصویب قانون جوانی جمعیت، سرعت شیب کاهش ولادت‌ها گرفته شد و شاهد هستیم که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، تعداد کاهش تولدها ۳۶۳۰ مورد بوده است و این نشان می‌دهد که ما توانستیم جلوی شیب تند کاهش تولد را بگیریم. با اجرای دقیق سیاست‌های این قانون در آینده می‌توانیم شاهد افزایش جمعیت باشیم.

وی ادامه داد: درباره آمار طلاق نیز باید گفت که استان‌هایی داریم که تعداد طلاق در آنجا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که این استان‌ها شامل البرز، تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم و کرمانشاه است. ما توانستیم طلاق را کاهش دهیم، اما در خصوص آمار ازدواج مقداری جای تأمل دارد، چرا که از سال ۱۴۰۰ تا امروز روند ازدواج کاهشی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ آمار ازدواج ۵۷۶ هزار و ۷۲۹ مورد، در سال ۱۴۰۱، ۵۵۶ هزار و ۱۰۷ مورد و در سال ۱۴۰۲، ۴۸۰ هزار و ۸۶۸ مورد بوده است. این نشان می‌دهد که آمار ازدواج رو به کاهش است و نیازمند کار جدی‌تری می‌باشد. امیدواریم که با توجه به شرایط جامعه و تسهیلات قانونی پیش‌بینی شده، شاهد افزایش آمار ازدواج و رشد جمعیت باشیم.