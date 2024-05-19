وضعیت نخست وزیر اسلواکی دیگر وخیم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، توماس تارابا، معاون رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی می‌گوید که فیکو از ترور نافرجام جان سالم به‌در برده است و دیگر خطر جانی او را تهدید نمی‌کند.

فیکو چهارشنبه هفته گذشته در شهر «هاندلوا» در مرکز اسلواکی هدف ترور قرار گرفت و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. اقدامات پزشکی برای نجات جان او از همان روز آغاز شد.

ضارب فردی ۷۱ ساله به نام «یورای سینتولا» و به قتل عمد نخست وزیر اسلواکی متهم شده است. براساس گزارش‌ها این فرد شاعر بوده و در یک انجمن ادبی عضویت داشته و به‌دلیل مخالفت فیکو با ارسال سلاح به اوکراین اقدام به ترور او کرده است. این ترور در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمان اروپا (۶ تا ۹ ژوئن) صورت گرفت.

تارابا درباره شرایط فیکو گفت: شرایط نخست وزیر دیگر وخیم نیست. تا جایی که می‌دانم، خوشبختانه عمل جراحی خوب پیش رفت و حدس می‌زنم که او نجات پیدا خواهد کرد.

وی افزود: فیکو در جریان تیراندازی به شدت زخمی شد. یک گلوله از معده عبور و دیگری به یک مفصل اصابت کرد.

میلان اوربانی، معاون رئیس بیمارستانی که فیکو در آن تحت معالجه قرار دارد، گفته است که «در حال حاضر هیچ خطر مرگباری جان او بیمار را تهدید نمی‌کند.»