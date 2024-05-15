به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون با انتشار خبری فوری از تیراندازی در ساختمانی در اسلواکی که نشست عقب نشینی دولت این جمهوری در آن برگزار می شد، خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، «رابرت فیکو» (Robert Fico) نخست وزیر این کشور در این تیراندازی زخمی شد.

پلیس اسلواکی در این خصوص اعلام کرد که ضارب را بازداشت کرده است.

رسانه های این کشور اعلام کردند که «رابرت فیکو» نخست وزیر به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته است.

تا کنون هیچ اطلاعاتی از هویت یا انگیزه ضارب در دست نیست.

پلیس اعلام کرد که به دلیل میزان جراحات وارده، نخست وزیر این کشور با بالگرد به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته رسانه ها، پلیس محل تیراندازی را محاصره کرده است و به کسی اجازه ورود به منطقه را نمی دهد. بقیه اعضای دولت این کشور در امنیت هستند.

حادثه زمانی رخ داد که ضارب برای دست دادن با نخست وزیر اسلواکی به سوی او رفت و بلافاصله تیراندازی را آغاز کرد.

رسانه ها وضعیت جسمی «رابرت فیکو» نخست وزیر اسلواکی را وخیم گزارش کرده اند؛ وی تحت عمل جراحی ویژه ای قرار گرفته است.

نخست وزیر فیکو که رسانه های اسلواکی مجروح شدنش را گزارش کردند، بارها از ارائه کمک های نظامی به اوکراین انتقاد کرده بود.

علاوه بر این، فیکو تاکید کرده بود که براتیسلاوا علاقه مند به برقراری و حفظ روابط خوب با روسیه است.