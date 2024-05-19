قلی زاده خرید پراشتباه برای لخ پوزنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر تیم ملی فوتبال ایران تابستان سال گذشته با قراردادی به ارزش ۸/‏‬ ۱ میلیون یورو راهی لخ پوزنان لهستان شد تا تبدیل به گران‌ترین خرید تاریخ لیگ این کشور شود.

مصدومیت‌های متوالی باعث شد تا این بازیکن نتواند از ابتدا در ترکیب لخ پوزنان قرار گیرد. سایت «sport» لهستان در این خصوص نوشت: پراشتباه ترین تصمیم باشگاه لخ پوزنان خرید این بازیکن گران قیمت بود. مثل این می‌ماند پول خود را هدر داده باشند. مدیران لخ پوزنان از مصدومیت این بازیکن آگاه بودند اما با این حال باز تصمیم به جذب او گرفتند. قلی زاده پس از ریکاوری در مجموع ۱۰ بازی، ۶۳۰ دقیقه برای لخ پوزنان به میدان رفت اما موفق نبود و عملکرد خوبی نداشت.

این بازیکن با عملکرد خود نشان داد که لخ پوزنان در نقل و انتقالات شکست خورده است.