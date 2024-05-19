شناسایی و پلمب ۴۰۰ خانه پلاک قرمز در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه به طور متوسط یک یاورشهر ایجاد شده و پذیرش معتادان در یاورشهرها صورت گرفته است، ادامه داد: دیروز یاورشهر ۱۰ با تلاش سازمان رفاه و خدمات اجتماعی راه اندازی شد. پیش از این شاهد کمبود فضا بودیم اما امروز ۱۰ یاور شهر فعال شده و هفت هزار و ۷۵۰ نفر ظرفیت برای معتادان وجود دارد.

نادعلی با بیان اینکه برخی معتادان دارای زخم باز و یا سالمند بودند و یا مشکلاتی از این قبیل داشتند، تصریح کرد: امروز هیچ یک از این افراد بیرون نمی‌مانند و به مراکز یاور شهر منتقل می‌شوند. امروز دیگر شاهد کلونی معتادان در سطح شهر نیستیم و آنچه در میادین دیده می‌شد، دیگر وجود ندارد و در گردنه فرحزاد، شوش غربی و شرقی و پارک میثاق و شیان و محلاتی از این قبیل شاهد کلونی معتادان نیستیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه ۴۰۰ خانه پلاک قرمز شناسایی و پلمپ شده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات مهم در سازمان رفاه صورت گرفته و معاونت فرهنگی و اجتماعی علاوه بر برگزاری رویدادهای فرهنگی در این زمینه نیز موفق عمل کرده است.