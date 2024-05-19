۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۰

نادعلی خبر داد

شناسایی و پلمب ۴۰۰ خانه پلاک قرمز در پایتخت

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از شناسایی و پلمب ۴۰۰ خانه پلاک قرمز در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه به طور متوسط یک یاورشهر ایجاد شده و پذیرش معتادان در یاورشهرها صورت گرفته است، ادامه داد: دیروز یاورشهر ۱۰ با تلاش سازمان رفاه و خدمات اجتماعی راه اندازی شد. پیش از این شاهد کمبود فضا بودیم اما امروز ۱۰ یاور شهر فعال شده و هفت هزار و ۷۵۰ نفر ظرفیت برای معتادان وجود دارد.

نادعلی با بیان اینکه برخی معتادان دارای زخم باز و یا سالمند بودند و یا مشکلاتی از این قبیل داشتند، تصریح کرد: امروز هیچ یک از این افراد بیرون نمی‌مانند و به مراکز یاور شهر منتقل می‌شوند. امروز دیگر شاهد کلونی معتادان در سطح شهر نیستیم و آنچه در میادین دیده می‌شد، دیگر وجود ندارد و در گردنه فرحزاد، شوش غربی و شرقی و پارک میثاق و شیان و محلاتی از این قبیل شاهد کلونی معتادان نیستیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه ۴۰۰ خانه پلاک قرمز شناسایی و پلمپ شده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات مهم در سازمان رفاه صورت گرفته و معاونت فرهنگی و اجتماعی علاوه بر برگزاری رویدادهای فرهنگی در این زمینه نیز موفق عمل کرده است.

سيد اسد رجبی

    • ناشناس IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      سلام ایام مبارک . واقعا دستتون درد نکنه برای جمع آوری افراد مشکل ساز خدا مراقبتان .
      • AE ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
        خدا اجرتون بده
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      سلام از این بابت ممنون و تشکر از دست اندر کاران گرامی .در حاشیه های اتوبان ها کمتر دیده میشوند.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    • علی ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      سلام خسته نباشید لطفا یک سری هم به مشهد اسماعیل اباد بزنید
    • IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      اورامان هم جمع کنین ممنونیم
    • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      با سلام واقعا کار بسیار عالی هستش ممنون
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      با سلام ببخشید چطور میشه با این نهاد تماس گرفت؟؟
      • ناشناس ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
        سلام خسته نباشین لطفا طرفهی بازار بزرگ تهران ،بازار مولوی هم سر بزنین
    • ناشناس ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      افزایش اعتیاد و اسیبهای اجتماعی به دلیل وصعیت بد اقتصادی روند رو به رشد دارد . به اقتصاد و معیشت مردم برسید خود بخود حل میشود
    • ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      انشالله این بلای خانمان سوز برچیده بشه از جامعه وادامه داشته باشه طرحها که اجرا میشه اگه ادامه دار نباشه جوابگو نیست
    • دلسوز ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      زحمت کشیدید پلمپ شد ولی دوباره باز کردن ومثل اینکه یک پون جدید گرفتن و بیشتر فعالیت میکنن وبه ریش ما میخندن ومیگن دیدید هیچ کاری نمیتونه دولت بکنه
    • Ata ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      چون جمعیت زیاد و بیکاری است این مشکلات پیش میآید
    • بینام RU ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      چشمات رو باز کنی میبینی یه سری به خیابون شوش بزن واقعیت اونجاست
    • ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      الان تازه یادتون افتاده معتاد جمع کنین!!!!!...
    • ناهید غریبی ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      از آقای نادعلی کمال تشکر را دارم بابت جمع آوری معتادین واقعا خدا قوت انشالله که همیشه موفق و موید باشید
    • ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      تشکروسپاس فراوان ازشما.امیدوارم فقر وکودک کارهم ریشه کن بشه .این دولت خیلی کارهای مفیدی داشت انجام میداد حیف که اقای رئیسی رفت افسوس....
    • ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      سلام و ارادت ...اینکه معتاد ها رو جمع و جور میکنید ، جای تشکر دارد ، ولی فله ای جمع کردن و رها کردن فقط و فقط اتلاف وقت و سرمایه است..با تشکر
    • Aa ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      خیلی هم عالی فقط یک سئوال کرایه محل زندگی به صاحب خانه برای اجاره مکان دیگر را میدهید.
    • صادق IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      کار خیلی خوب و بجایی انجام شد.انشالله ادامه دار و در تمام شهرهای ایران اجرایی گردد و چهره شهرها از لوث وجود معتادان پاک گردد.
    • محمد IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      خوب شما که زحمت میکشین در این رابطه خوب ی جوری برخورد کنین جریحه دارشون نکنین بیان بیرون دوباره شروع کنن
    • هاله ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      کاش میرفتیم میدان شوش شوش شرقی معتاد ریخته کثیف بدبخت توخیابون تو خیابون یخچال باید برید وونجارو جمع کنید اگه واقعا وراست میگیت فقط شعار نباشه
    • همشهری ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      سلام وخسته نباشید.علت اصلی مصرف سیگار که به تبع آن افتادن در ورطه اعتیاد به انواع مواد مخدر را دارد ، ارزانی سیگار است. نگاهی به کشورهای پیشرفته مثل استرالیا بیندازید .ببینید یک نخ سیگار چقدره.اونوقت تو ایران بچه های ابتدایی هم میتونن سیگار بخرن وبکشن. مالیات سیگار باید زیاد بشه تا قدرت خرید کم بشه.
      • علی ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
    • ناشناس ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      به علت مشکلات اقتصادی وبیماری معتاد زیاد شده سطح شهر هستن مواد دیگه استفاده میکنن معلوم نمیشه
    • احمد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      ظاهرا محل گشت شما فقط جاهای خاصیه ک این کلونی هارو نمی بینی..
    • کوروش آریایی ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      ممنون خداقوت لطفا افغان ها را جمع و بیرون کنید۳۴۵
    • بی نام ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      لطفاً یه فکری به حال افغانی ها بکنید آنها را از کشور بیرون کنید به خاطر همین افغانیها یه سری از هموطنهای خودمون از کار بیکار شدن با سپاس فراوان

