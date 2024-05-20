مراسم بزرگداشت رییس جمهور شهید در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با موضوع درگذشت رئیس جمهور و هیئت همراه به میزبانی استانداری سمنان ضمن ابراز تأسف از سانحه هوایی و جان باختن فرزند این استان از دیار دامغان و آیت الله رئیسی، بیان کرد: از شب گذشته مردم استان سمنان به محض اطلاع از حادثه بالگرد به صورت خود جوش در صحنه آمده و برای سلامت ایشان دست به دعا برداشتند.

وی ضمن بیان اینکه مردم استان سمنان همیشه قدر دان خدمتگزاران به نظام و انقلاب هستند، افزود: به این منظور مراسم بزرگداشتی برای رئیس جمهور و هیأت همراه امروز بعد از نماز مغرب و عشا در سمنان برگزار می‌شود.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه این حضور همیشگی مردم در شادی، غم و اندوه، انتخابات و راهپیمایی‌ها و این بار در دعا برای سلامت ایشان و بدرقه ابدی رئیس جمهور و هیأت همراه شایان تقدیر است، ابراز داشت: عموم مردم می‌توانند در این مراسم حضور یابند.

هاشمی ضمن بیان اینکه سفر آیت الله رئیسی به استان پر خیر و برکت بود، تصریح کرد: ایشان از وحدت و همدلی و امنیت این استان رضایت داشتند و ظرفیت‌های اشتغال و رشد اقتصادی آن را خوب و مثبت ارزیابی کردند.

وی ضمن بیان اینکه وعده دیدار با گرمساری‌ها متأسفانه محقق نشد، افزود: مردم با حضور در مراسم یاد و خاطره ایشان را ارج خواهند نهاد.