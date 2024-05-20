پرویز مظلومی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص شهادت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت: متاسفانه یکی از بدترین خبرهایی بود که به ملت ایران داده شد. او تمام زندگی خود را وقف خدمت به مردم ایران کرده بود ودر این راه هم به شهادت رسید. در طول دوران ریاست جمهوری اش هرگز استراحت نداشت و همیشه در تلاش بود تا به مردم ایران خدمت کند و در این راه جان خود را از دست داد.

وی در مورد علاقه ایشان به ورزش علاقه داشت و خودش اهل ورزش بود یا خیر، گفت: شهید رئیسی اهل ورزش بود و با ورزشکاران هم رابطه بسیار خوبی داشت. ما در آخرین جلسه ای که او را دیدیم تجلیل از قهرمانان آسیایی و المپیکی بود و ایشان تاکید زیادی داشتند که باید به پیشکسوتان اهمیت بیشتری داده شود. رئیس جمهور شهید معتقد بود پیشکسوتان زحمات زیادی برای ورزش ایران کشیدند و نباید به سادگی از کنار زحمات آنان گذشت.

سرمربی سابق تیم استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: او برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زحمات زیادی کشید و این دو باشگاه پرطرفدار خصوصی سازی خود را مدیون تلاش های رئیس جمهور شهید می دانند. او به هواداران دو تیم علاقه داشت و دوست داشت که آنها بیشتر از این نگران آینده دو تیم محبوب شان نباشند و با تمام وجود تلاش کرد تا توانست استقلال و پرسپولیس را از آن شرایط بد نجات دهد.

مظلومی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش شهادت رئیس جمهور و همراهانش را از طرف خودم و اهالی ورزش تسلیت گفته و امیدوارم راه این شهیدان ادامه داشته باشد.