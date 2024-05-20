پیام تسلیت فدراسیون های عراق و اردن به خاطر شهادت رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد سلیمان، دبیرکل فدراسیون فوتبال عمان با ارسال نامه‌ای به هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون درگذشت رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و هیأت همراه وی را تسلیت گفت.

عمیق‌ترین تسلیت صمیمانه ما را از فدراسیون فوتبال عمان به دلیل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و هیأت همراه پذیرا باشید. بدون شک این خبر غم و اندوه فراوانی برای همگان دارد.

ما هم در سوگ این ضایعه بزرگ، به مردم جمهوری اسلامی ایران می‌پیوندیم.

همچنین، عدنان درجال، رئیس فدراسیون فوتبال عراق با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران درگذشت رئیس جمهور و هیأت همراه وی را تسلیت گفت.

با اندوه و درد فراوان خبر حادثه غم‌انگیز سقوط بالگرد و درگذشت ناگهانی رئیس جمهور اسلامی ایران آیت الله سیدابراهیم رئیسی، سایر اعضای هیأت دولت را دریافت کردیم.

از طرف فدراسیون فوتبال عراق صمیمانه‌ترین پیام‌های تسلیت را ابراز می‌داریم. در این موقعیت دردناک، ما فقط می‌توانیم تسلیت صمیمانه خود را ارائه دهیم. ما به توانایی شما برای غلبه بر این مصیبت اعتماد داریم و با عزم راسخ به جلو حرکت می‌کنیم.