  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۵

پیام تسلیت فدراسیون های عراق و اردن به خاطر شهادت رییس جمهور

پیام تسلیت فدراسیون های عراق و اردن به خاطر شهادت رییس جمهور

دو فدراسیون فوتبال کشورهای عراق و اردن با صدور پیامی شهادت رییس جمهور را به فدراسیون فوتبال ایران تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد سلیمان، دبیرکل فدراسیون فوتبال عمان با ارسال نامه‌ای به هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون درگذشت رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و هیأت همراه وی را تسلیت گفت.

عمیق‌ترین تسلیت صمیمانه ما را از فدراسیون فوتبال عمان به دلیل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و هیأت همراه پذیرا باشید. بدون شک این خبر غم و اندوه فراوانی برای همگان دارد.

ما هم در سوگ این ضایعه بزرگ، به مردم جمهوری اسلامی ایران می‌پیوندیم.

همچنین، عدنان درجال، رئیس فدراسیون فوتبال عراق با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران درگذشت رئیس جمهور و هیأت همراه وی را تسلیت گفت.

با اندوه و درد فراوان خبر حادثه غم‌انگیز سقوط بالگرد و درگذشت ناگهانی رئیس جمهور اسلامی ایران آیت الله سیدابراهیم رئیسی، سایر اعضای هیأت دولت را دریافت کردیم.

از طرف فدراسیون فوتبال عراق صمیمانه‌ترین پیام‌های تسلیت را ابراز می‌داریم. در این موقعیت دردناک، ما فقط می‌توانیم تسلیت صمیمانه خود را ارائه دهیم. ما به توانایی شما برای غلبه بر این مصیبت اعتماد داریم و با عزم راسخ به جلو حرکت می‌کنیم.

کد مطلب 6113717
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها