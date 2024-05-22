کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی درباره برنامههای این مرکز به مناسبت شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی، به خبرنگار مهر گفت: روز پنجشنبه ۳ خرداد در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برنامه «شب خاطره» را برگزار میکنیم که طی آن از هنرمندان عرصههای سینما، تئاتر، تلویزیونی، موسیقی و هنرهای تجسمی دعوت به عمل آمده تا در این برنامه حضور پیدا کنند و طی آن به ذکر خاطرات خود از شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی بپردازند.
وی درباره دیگر بخشهای مدنظر برای برنامه «شب خاطره»، افزود: به دلیل اینکه شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی خادمالرضا بودند با این موضوع یک نقالی نیز اجرا میشود.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی یادآور شد: قرار است پیش از آغاز برنامه گروه موسیقی به اجرای مارش عزا و موسیقی تعزیه بپردازد.
زارعی در پایان سخنان خود درباره برنامه «شب خاطره»، گفت: برنامه تا اذان مغرب و عشاء ادامه دارد و پس از اذان در فضای باز حوزه هنری مجلس تعزیه وداع حضرت زینت (س) و امام حسین (ع) برگزار میشود.
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