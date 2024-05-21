شیخ عیسی قاسم در مراسم تشییع شهید جمهور در قم حضور پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین عصر امروز در آئین تشییع پیکر شهیدان خدمت که از بدو ورود به شهر مقدس قم به حرم بانوی کرامت و مدرسه فیضیه منتقل شدند، با پیکر این شهیدان وداع کرد.

پیکر شهید جمهور آیت الله سیدابراهیم رئیسی و هیأت همراه وی عصر امروز حوالی ساعت ۱۷ وارد شهر قم شد و پس از طواف در جوار مضجع بانوی کریمه اهل بیت (س) بر روی دستان مردم شریف این شهر تا میعادگاه منتظران دوشادوش می‌شود.

هزاران نفر از مردم ولایتمدار قم خود را به بلوار پیامبر اعظم رساندند تا با پیکرهای مطهر رئیس جمهور شهید و سایر شهدای خدمت وداع کنند.

خیل جمعیتی که در این لحظه گرداگرد خودروی شهدای خدمت در حال حرکت هستند را نمی‌توان وصف کرد و پیر و جوان، زن و مرد این شهیدان را همراهی می‌کنند.