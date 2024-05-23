خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ درحالی خبر به شهادت رسیدن آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، بالاترین مقام اجرایی کشور اعلام شد که این مقام، همواره طی ماه‌های خدمت خود نسبت به ایجاد عدالت و رفع فقر دغدغه داشت و بررسی کارنامه عملکرد ایشان نیز نشان می‌دهد که این شخصیت از ابتدای تکیه بر کرسی دولت به عنوان «سید محرومان» میان مردم، شناخته شده و درنهایت هم در راه خدمت به مردم به مقام رفیع شهادت نائل شد.

۲۹ خردادماه سال ۱۴۰۰ بود که آیت الله سید ابراهیم رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی مردمی در سیزدهمین دوره انتخابات به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد؛ شخصیتی مردمی که از ابتدای به جریان افتادن فعالیت دولت خود، دغدغه حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم و حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم را داشت؛ حتی یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات وی نیز «مقابله با فقر» در کشور بود.

دولت آیت الله شهید رئیسی اقدامات مهمی در سطح استان آذربایجان شرقی انجام داد و گره‌های زیادی را که سالیان سال بوده بسته بودند، باز کرد و در نهایت جاودانه شد.

دستور رفع آلودگی چرمشهر؛ معضل محیط زیستی تبریز

شهید آیت الله رئیسی در یکی از سفرهای خود به استان به شهرک صنعتی چرمشهر رفت که طی آن ضمن بازدید از یکی از واحدهای تولیدی این شهرک، از نزدیک در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.

شهید آیت‌الله رئیسی با حضور در جمع مدیران واحدهای تولیدی این شهرک، با تأکید بر ضرورت تأمین نیازهای توسعه صنعت چرم در این استان، دستگاه‌های مسئول را به تأمین سرمایه در گردش، ساخت شهرک صنعتی جدید، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات این صنعت و همچنین توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی، رفع آلایندگی‌های تولید و حفظ سلامت مردم مکلف کرد.

افتتاح خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان

شهید آیت‌الله رئیسی با حضور در کارخانه تراکتورسازی ایران در تبریز، خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان را افتتاح کرد و چندین محصول این گروه صنعتی نیز افتتاح شد. این خط با ظرفیت تولید سالانه ۴ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری سبک، سنگین، ون و کشنده در مساحتی به متراژ ۵ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی احداث شده و برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.

احیای ۲۲۰ واحد صنعتی استان / احیای ماشین سازی تبریز

شهید آیت الله رئیسی در مراسم جشن احیای ۲۲۰ واحد راکد صنعتی و تولیدی استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی استان آذربایجان شرقی که در مجموعه شرکت ماشین‌سازی تبریز برپا شد، بازدید کرد. همچنین در این مراسم احیای ماشین سازی تبریز نیز رقم خورد. فعالیت بخش قابل توجهی از این ۲۲۰ واحد از ۱۰ سال پیش متوقف شده بود که با احیای آنها در دولت سیزدهم بیش از ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شده است.

بهره برداری از پروژه اتصال ریلی ایران به اروپا و قفقاز

شهید آیت‌الله رئیسی‌در یکی از سفرهای خود به تبریز پروژه مهمیمهمی را افتتاح کرد؛ راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران که ساخت آن با ۲۳ سال وقفه مواجه شده بود.

افتتاح ۳ پروژه آب و برق

شهید آیت‌الله رئیسی از پروژه آبرسانی به میانه از طریق سد گرمی چای، شامل مرحله نخست سد گرمی چای، تصفیه‌خانه و خط انتقال ۴۹ کیلومتری نیز بهره‌برداری کرد. این طرح مهم که به مدت ۲۰ سال راکد مانده بود، پس از سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و تعیین فرصت یکساله وی برای رفع تنش آبی جمعیت حدود ۱۲۰ هزار نفری منطقه، سرعت و شتاب گرفت و با تزریق به موقع اعتبارات مصوب، تصفیه‌خانه و خطوط انتقال آن به طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

همچنین با حضور شهید آیت‌الله رئیسی مرکز دیسپاچینگ (راهبری) برق شمال‌غرب کشور با اعتبار هزینه شده ۱۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این مرکز علاوه بر مدیریت انرژی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل امکان مانیتورینگ و کنترل شبکه برق متصل با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان و در آینده نزدیک فدراسیون روسیه را فراهم می‌کند.

دستور تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان

شهید آیت الله رئیسی با حضور در جمع کارگران معدن مس سونگون ورزقان بزرگترین معدن شمال غرب کشور در جریان مشکلات این معدن و مطالبات کارگران قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در کارخانه تولید مس سونگون از روند استخراج و تولید این محصول معدنی بازدید و دستور تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان را صادر کرد.

همچنین همزمان با حضور رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان افزایش تولید کنستانتره مس سونگون کلید خورد.

وی سپس دستور تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان را صادر کرد.

افتتاح سد قیزقلعه‌سی

در آخرین سفر به یادماندنی شهید جمهور که چند روز پیش انجام شد، شهید آیت‌الله رئیسی به اتفاق الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان طرح مشترک سد قیزقلعه سی را که یکی از مهم‌ترین سدها و پروژه‌های بین‌المللی کشورمان بوده، افتتاح کرد.

اما مردم ایران ۳۰ اردیبهشت ماه، این مرد بزرگ از دست دادند؛ رئیس جمهوری که برای خدمت به محرومان آمده بود، در حین خدمت و سفر استانی خود به آذربایجان شرقی دچار حادثه شد و از ساعت‌های ابتدایی خبر حادثه تا نیمی از شب، مردم نگران و دلواپس خواب به چشم ندیدند و در شهرهای ایران در تجمعات مختلف به دعای دست جمعی برای سلامتی رئیس جمهور و هیأت همراه ایشان پرداختند ولی متأسفانه و در عین ناباوری حوالی ساعت ۷ صبح سی و یکم اردیبهشت ماه خبر تلخ آسمانی شدن این مرد خستگی ناپذیر منتشر شد و غم و اندوه سترگی را به ملت شریف ایران وارد کرد. غمی که به آسانی تسلی نمی‌یابد و به باور نمی‌نشیند.