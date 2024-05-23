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۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۳۸

استاندار گلستان:

پرچمی که شهید جمهور برافراشته را برزمین نمی‎گذاریم

پرچمی که شهید جمهور برافراشته را برزمین نمی‎گذاریم

گرگان- استاندار گلستان گفت: پرچمی که شهید جمهور برافراشته هرگز بر زمین نخواهیم گذاشت و راهی که ایشان ترسیم کرده بود با قدرت ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه صبح پنجشنبه در اجتماع سوگواران سیدالشهدای خدمت اظهار کرد: در سفرهای شهید آیت الله رئیسی مردم گلستان سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: شهید آیت‌الله رئیسی بارها به من گفتند که بنده به مردم استان گلستان علاقه ویژه ای دارم و این را در تصمیم گیری های ایشان احساس کردم که برای استان گلستان سنگ تمام گذاشتند.

استاندار گلستان گفت: مردم گلستان همان گونه که در سفر دوم برای ایشان سنگ تمام گذاشتند و امروز هم در برگزاری مراسم شهادت ایشان و همراهانشان سنگ تمام گذاشتند.

زنگانه اظهار کرد: همان گونه که در جلسه شورای اداری تاکید کردم امروز هم تاکید می‌کنم پرچمی که شهید جمهور برافراشته کرده بود هرگز بر زمین نخواهیم گذاشت و راهی که ایشان ترسیم کرده بود با قدرت ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 6116503

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