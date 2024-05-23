حضور امام جمعه اردبیل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در مراسم تشییع باشکوه امام جمعه تبریز حضور یافت.
این مراسم باحضور هزاران نفری مردم تبریز و آذربایجان هم اکنون در میدان شهدا درحال برگزاری است.
تبریز- امام جمعه اردبیل برای تشییع شهید آل هاشم در تبریز حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در مراسم تشییع باشکوه امام جمعه تبریز حضور یافت.
این مراسم باحضور هزاران نفری مردم تبریز و آذربایجان هم اکنون در میدان شهدا درحال برگزاری است.
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