حضور امام جمعه اردبیل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در مراسم تشییع باشکوه امام جمعه تبریز حضور یافت.

این مراسم باحضور هزاران نفری مردم تبریز و آذربایجان هم اکنون در میدان شهدا درحال برگزاری است.