  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۱۶

برای تشییع شهید آل هاشم انجام شد؛

حضور امام جمعه اردبیل در تبریز

حضور امام جمعه اردبیل در تبریز

تبریز- امام جمعه اردبیل برای تشییع شهید آل هاشم در تبریز حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در مراسم تشییع باشکوه امام جمعه تبریز حضور یافت.

این مراسم باحضور هزاران نفری مردم تبریز و آذربایجان هم اکنون در میدان شهدا درحال برگزاری است.

کد مطلب 6116557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها